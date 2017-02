El garrafal error de los Oscars: Warren Beatty se equivoca y da el premio a «La La Land» en lugar de a «Moonlight»

Que el Premio Oscar a Mejor Película fuera a parar a «La La Land» suponía la remontada del filme de Damien Chazelle que, nominado a 14 estatuillas, se quedaba con la mitad de los premios aunque, eso sí, se llevaba a casa los importantes. Resulta paradójico que la película que trata sobre los sueños viviera el suyo propio sobre el escenario. En mitad del discurso de la victoria, el equipo de «La ciudad de las estrellas» se percató del que, sin lugar a dudas, será el momento más recordado de estos premios: el Oscar, en realidad, era para «Moonlight», el filme dirigido por Barry Jenkins.

«El Oscar no es para nosotros, es para 'Moonlight'», decía el productor de la cinta. «Habéis ganado vosotros. Lo digo en serio», repitió. Los espectadores, que pensaron estar viviendo una nueva versión de ese momento de los Grammy en que Adele dijo que el premio se lo merecía Beyoncé, pronto se percataron de que lo veían en la pantalla no era broma. «La La Land» acababa de recoger el Premio Oscar más breve de la historia.

¿Cómo ocurrió? Warren Beatty y Faye Dunaway eran los encargados de entregar el galardón a Mejor Película. Lo hacían para celebrar que el filme que les consagró en el mundo del celuloide, «Bonnie & Clyde», cumplía 50 años. Beatty decidió no ponerse las gafas por lo que, ya segundos antes de la lectura del premio, los comentaristas de la ceremonia intuyeron los problemas del intérprete para leer la tarjeta con claridad.

Lo que nadie pensó es que la tarjeta de Beatty estaría equivocada y que Faye Dunaway acabaría leyendo mal el premio.

Sobre el escenario, las caras de los miembros del equipo de «La La Land» fueron todo un poema. Barry Jenkins y Mahershala Ali se abrazaron incrédulos mientras los responsables del musical lloraban sobre las tablas.

Watch moment Warren Beatty appears to take a second look inside envelope for Best Picture. #Oscarshttps://t.co/okqF3W9eBXpic.twitter.com/WtTf20ot4V