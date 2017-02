La derrota de La La Land como mejor película de los Oscars todavía duele. Para los que celebraron su victoria, para un emocionado Damien Chazelle que estaba en medio de su discurso, y sobre todo para Warren Beatty, cuyo error histórico al leer el sobre de la ganadora llegó a una de las confusiones más épicas que se recuerdan.

Warren Beatty y Faye Dunaway eran los encargados de entregar el galardón a Mejor Película. Beatty decidió no ponerse las gafas por lo que, ya segundos antes de la lectura del premio, se intuyeron los problemas del actor a la hora de leer la tarjeta. «El Oscar no es para nosotros, es para 'Moonlight'», decía el productor de la cinta. «Habéis ganado vosotros. Lo digo en serio», repitió. Los espectadores, que pensaron estar viviendo una nueva versión de ese momento de los Grammy en que Adele dijo que el premio se lo merecía Beyoncé, pronto se percataron de que lo veían en la pantalla no era brom. El Premio Oscar a Mejor Película iba para el segundo largometraje de Barry Jenkins.

Los Oscars se saldan, finalmente, con seis Oscars para La La Land, incluida mejor actriz y director. Pero es una victoria agridulce. Su gran rival en la carrera, que vio cómo sus posibilidades de rozar la estatuilla crecían a medida que se acercaba la gala, terminó dando la campanada en un final de infarto, con tres Oscars en su palmarés, y uno de ellos en la categoría reina.

Atrás quedaron los récords para la película de Damien Chazelle, que a pesar de haber igualado a «Titanic» y «Eva al desnudo» con sus 14 nominaciones, su victoria quedó algo deslucida al perder Oscars técnicos y, sobre todo, el Oscar a mejor película.

Menos sorpresas hubo en las categorías de interpretación. Viola Davis, que prácticamente aparecía en pantalla más tiempo que todas sus competidoras en mejor actriz secundaria juntas, logró el primer Oscar de su carrera después de tres nominaciones.

Mahershala Ali, que había dominado la temporada de premios, hizo lo propio alzándose con el Oscar a mejor actor de reparto por «Moonlight».

A continuación, puedes consultar todos los ganadores de los Oscars 2017.