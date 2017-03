El iraní Asghar Farhadi ganó el pasado 26 de febrero el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. El director, que ya tenía otra estatuilla en su palmarés por «Nader y Simin», no acudió a la gala, en protesta por el veto que pretendía instaurar Donald Trump.

Las encargadas de entregar el Oscar fueron las actrices Charlize Theron y Shirley McLaine. En todo el mundo, el vestido de Theron, ganadora de la estatuilla por «Monster», tenía escote. Sin embargo, en la televisión iraní, donde aplaudieron el premio ganado por su país, el atuendo de la actriz sudafricana lucía notablemente diferente.

Tal y como informa «The Independent», que ha adjuntado el vídeo, la Agencia de Noticias del Trabajo Iraní (ILNA) decidió emplear Photoshop de forma bastante burda para cubrir los brazos y cuello de Theron.

En declaraciones a «The New York Times», Masih Alinejad, de Women in the World y que ha compartido las imágenes en Facebook, y una voz prominente en lucha contra las leyes que obligan a llevar el hijab en Irán, explicó cómo la emisora estatal llega a extremos «absurdos» para mantener el cuerpo de la mujer cubierto.