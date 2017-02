Otra de las escenas clave de la noche fue la cara de Brie Larson al entregarle el Oscar a Casey Affleck por «Manchester frente al mar». El hermano de Ben Affleck llegó a la gala lastrado por la acusación de dos compañeras, que aseguraron sufrir acoso sexual durante el rodaje de otra película: «I'm Still Here».

La tradición de los Oscar dice que la ganadora del Premio a mejor actriz del año anterior entrega el galardón a mejor actor. Brie Larson, que recibió el Oscar el año pasado tras interpretar a una mujer víctima de una violación, no disimuló su malestar con la decisión de la Academia. Las imágenes lo dicen todo.

Brie Larson leyó el nombre de Casey Affleck y torció el gesto. Cerró el sobre y entregó el premio al actor con desgana. Después no dedicó ni un solo aplauso al vencedor, que se impuso a enorme actores como Viggo Mortensen, Denzel Washington, Ryan Gosling o Andrew Garfield. Inmediatamente, el disgusto de Brie Larson dio para decenas de memes en Twitter, que es el ojo que todo lo ve.

De la misma forma, Brie Larson fue igual de expresiva con el premio a mejor actriz que recibió su amiga Emma Stone por «La ciudad de las estrellas: La La Land». La actriz escribió en su cuenta de Twitter un sentido mensaje a Stone junto a una foto de las dos abrazadas. «¿Sabes qué es mejor que ganar? Ver a tus amigos ganar».

You know what's better than winning? Watching your friends win. @TheAcademypic.twitter.com/sdWVY8LuQQ