Apuestas para los Oscar 2017: Los críticos de ABC eligen a sus favoritos

Oscar a la mejor película

Mejor película Oti R. Marchante «La la land» A. Weinrichter «La llegada» Federico M. Bellón «La la land» José M. Cuéllar «La la land»

«La la land» es la favorita de nuestros críticos para ganar el Oscar 2017. Aquí la crítica que publicamos: «Damien Chazelle fue el que realizó «Whiplash», un filme sobre música que no era de música. Hablaba, como esta, de sueños, y ya entonces se vio que era capaz de mostrarlos como una pesadilla o como una meta dorada en el que materializar una vida triunfal. «La La Land» va mucho más allá. Se la presenta como un musical, pero en realidad tiene poco de ello (hay casi una hora sin aparecer una canción) y quitando la fastuosa (aunque demasiado tradicional) escena inicial, la música queda solapada por la bellísima historia de amor que nos relata.

Chazelle dibuja una relación que parece normal por fuera pero que es complejísima por dentro (como en la vida real), porque a la ilusión por encontrar la media naranja perfecta le va echando gotas de cicuta que va conformando un círculo bello y dulce, pero crudo y amargo a la vez. Es el día a día de cómo la vida te va poniendo zancadillas en forma de ambición personal, de lucha continua para salir del hoyo, de las decepciones y de lo difícil que es la duración del amor cuando el quehacer diario le pega hachazos continuos». [Lee la crítica completa].

Mejor director Oti R. Marchante Damian Chazelle por «La la land» A. Weinrichter Barry Jenkins por «Moonlight» Federico M. Bellón Damian Chazelle por «La la land» José M. Cuéllar Damian Chazelle por «La la land»

Oscar al mejor director

Damien Chazelle, director de «La la land», es el favorito. Solo Antonio Weinrichter se desmarca. Aquí está el perfil sobre el joven director que publicamos: El joven que hacía magia con sus sueños:

Damien Chazelle tiene solo 31 años y se ha convertido en el director del momento con solo dos películas en cartel. La primera fue «Whiplash», que cosechó un éxito de taquilla y un buen número de galardones, incluidos tres Oscar. La segunda es esta «La La Land»que ha arrasado en los Globos de Oro y amenaza con hacer lo mismo en los Oscar. Lo curioso del caso es que Chazelle apenas cuenta en su haber con un trabajo fin de carrera, «Guy and Madelaine on a Park Bench», un romance en blanco y negro realizado en 2009 en la Universidad de Harvard con un presupuesto mínimo. Es decir, un adelanto de este filme. Lee aquí el texto completo.

Mejor actor Oti R. Marchante Ryan Gosling por «La la land» A. Weinrichter Casey Affleck por «Manchester frente al mar» Federico M. Bellón Casey Affleck por «Manchester frente al mar» José M. Cuéllar Casey Affleck por «Manchester frente al mar»

Oscar al mejor actor

El protagonista de «Manchester frente al mar» es la opción ganadora para tres de nuestros críticos. Solo Oti R. Marchante se decanta por Ryan Gosling. Y ninguno (en el momento de hacer esta encuesta, días después de anunciarse las nominaciones), apostó por Denzel Washington. Esto contó el hermano pequeño de Ben a María Estévez en Los Ángeles: Casey Affleck estrena «Manchester frente al mar» desprendiéndose por completo de la sombra de su hermano Ben. Taciturno y arisco, el menor de los Affleck es el contrapunto de su carismático hermano. Ambos, dominados por los demonios que provoca crecer junto a un padre alcohólico que abandonó a su madre cuando ellos eran adolescentes, reflejan algunas de sus frustraciones en su trabajo cinematográfico. El retrato demoledor que Casey Affleck hace del penitente Lee Chandler en «Manchester frente al mar», discurre entre el pasado y el presente, mientras el actor ofrece el gran abanico que registra su talento. «Para mí es importante que el guión despierte mi curiosidad, encontrar esos elementos que me asustan, que me animan o excitan, necesito conectar con mis emociones a través de las palabras, encontrarme en cada línea. [Lee el reportaje completo]

Mejor actriz

Mejor actriz Oti R. Marchante Emma Stone por «La La Land» A. Weinrichter Natalie Portman por «Jackie» Federico M. Bellón Isabelle Huppert por «Elle» José M. Cuéllar Emma Stone por «La La Land

El apartado más disputado en las cuatro categorías principales es el de mejor actriz. Donde más discrepancias ahí. Pese a todo, Emma Stone por «La la land» es la opción predilecta. Destaca la opción «outsider» de Federico Martín Bellón, que se queda con el papel de Isabelle Huppert en «Elle». También Antonio Weinrichter, que se queda con Natalie Portman y su retrato de «Jackie». ABC Play habló con la protagonista dela «viuda de América». Estas son solo algunas de las preguntas que nos respondió, en este enlace la entrevista completa:

-¿Asusta Jacqueline Kennedy?

-Asusta, y asusta mucho. Claro. He tenido que ir soltando miedos por el camino. Me dio mucho vértigo el personaje. Como actriz he intentado crear un papel cercano a la persona que yo imagino, es mi visión. La he dotado de mi propia imaginación tratando de mostrar tanto el personaje real como el ficticio.

-¿Se siente orgullosa de su Jackie?

-He tenido la gran suerte de poder bucear en un papel lleno de matices, rico, sin verdades absolutas. Jackie era una mujer inteligente, compleja, profunda, única.

Mahershala Ali Mejor actor de reparto Oti R. Marchante: Jeff Bridges por «Comanchería» Antonio Weinrichter: Jeff Bridges por «Comanchería» Federico Martín Bellón: Mahershala Ali por «Moonlight» José Manuel Cuéllar: Mahershala Ali por «Moonlight»

Viola Davis Mejor actriz de reparto Oti R. Marchante: Michelle Williams por «Manchester frente al mar» Antonio Weinrichter: Viola Davis por «Fences» Federico Martín Bellón: Viola Davis por «Fences» José Manuel Cuéllar: Viola Davis por «Fences»

«Toni Erdmann» Mejor película en lengua no inglesa Oti R. Marchante: «Toni Erdmann» Antonio Weinrichter: «Toni Erdmann» Federico Martín Bellón: «Toni Erdmann» o «Elle» José Manuel Cuéllar: «Toni Erdmann»

«La tortuga roja» Mejor película de animación Oti R. Marchante: «La tortuga roja» o «La vida de Calabacín» Antonio Weinrichter: «Zootrópolis» Federico Martín Bellón: «Kubo» José Manuel Cuéllar: «La tortuga roja»

Mejor guión original Oti R. Marchante: «Manchester frente al mar» Antonio Weinrichter: «Manchester frente al mar» Federico Martín Bellón: «La, la, land» José Manuel Cuéllar: «La, la, land»