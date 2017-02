La Academia de Hollywood pide perdón por el error del Oscar a mejor película

La Academia de Hollywood ha pedido perdón por el error sucedido en la entrega de los Óscar, este domingo en Los Ángeles, y ha anunciado que tomará las medidas apropiadas para mantener la integridad de estos galardones.

La 89 edición de los Óscar concluyó con un final esperpéntico al anunciar Faye Dunaway y Warren Beatty, por error, que «La La Land» había ganado el Oscar a la mejor película, cuando en realidad la vencedora era «Moonlight».

Este fiasco, debido a un error humano a la hora de entregar el sobre con el nombre del ganador, provocó que la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), la empresa encargada de recibir, contabilizar y velar los resultados de los Óscar, se disculpara horas después de la ceremonia.

Por su parte, la Academia de Hollywood ha divulgado un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que lamenta profundamente lo sucedido en los Oscar.

«Pedimos disculpas a los repartos y los equipos de 'La La Land' y 'Moonlight', cuyas experiencias fueron profundamente alteradas por este error», reza la nota de la institución, antes de elogiar la «tremenda elegancia» que mostraron los afectados sobre el escenario.

