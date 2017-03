La Academia despide a los auditores culpables del garrafal error en los Oscar

Los dos auditores de PricewaterhouseCoopers involucrados en el famoso fallo durante el anuncio de mejor película en los últimos Oscar no trabajarán de nuevo en la ceremonia, anunció la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ambos, veteranos en la empresa, seguirán formando parte de la consultora pero no podrán trabajar para la Academia. Boone Isaacs incluso puso en duda su futura relación con la consultora con la que han trabajado durante sus 80 años de historia.

Brian Cullinan y Martha Ruiz eran los responsables de la prestigiosa firma de contar y mantener en secreto los ganadores de las estatuillas más preciadas del cine, además de entregar los sobres con los ganadores a los responsables de cada premio. Después de que Ruiz entregara a Leonardo DiCaprio el sobre con el triunfo de Emma Stone en mejor actriz, Cullinan, que estaba del lado izquierdo, tenía que haberse deshecho del duplicado. Sin embargo, por error, se lo dio a Warren Beatty y Fay Dunaway en lugar del de mejor película. Y fue así como se dio el gran error de anunciar a «La La Land» como ganadora del premio más importante de la noche en vez de «Moonlight».

La prensa ha publicado fotos subidas por el propio Cullinan a Twitter durante la gala, lo que evidencian que estuvo algo «despistado» durante su trabajo. Incluso, publicó una foto de Emma Stone con el Oscar en el momento en que tuvo que darle el erróneo sobre a Beatty. Al acabar la gala, el contable eliminó de Twitter cualquier rastro de sus mensajes en los Oscar, pero Los Ángeles Times logró recuperarlos.

PwC, que asumió la culpa una vez concluyó la gala y dijo que Cullinan estaba muy afectado por su error, no ha comentado aún la última decisión de la Academia. Cheryl Boone Isaacs, presidenta de la Academia, dijo a la revista The New Yorker que quedó horrorizada con el final desastroso de uno de los programas de televisión más vistos en Estados Unidos. “Solamente pensé ‘¿qué? ¿Qué?’ Vi a un miembro de PwC irrumpiendo en el escenario y dije ‘Oh no, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible?».