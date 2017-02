Es la fiesta del cine por excelencia y los números se hacen casi siempre a posteriori porque, en Estados Unidos, la rentabilidad de una película o de un evento se mide en función de lo que ingresa, casi nunca de lo que gasta. Entre las cifras más llamativas de los Premios Oscar están el valor de la estatuilla (850 euros) y el sueldo del presentador Jimmy Kimmel (14.200).

El caso de la estatuilla de los Oscar es bastante llamativo. Se conoce su valor monetario y su estatura (34,29 centímetros), pero no que aquellos que quieran venderla deben ofrecérsela primero a la Academia por el precio de 1 dólar. Esta es una norma que afecta a todos los premiados a partir del año 1950. Aquellos que alcanzaron la cima antes de esa fecha pueden vender su estatuilla al mejor postor y sin restricciones.

La alfombra roja ha costado unos 28.200 euros. Por lo que si la alfombra medía 275 metros... Cada metro ha costado unos 102 euros

Hace solo unos días, en un gesto de transparencia,confesó cuánto cobraría por presentar la gala: 14.200 euros. «, pero nadie me dijo que no lo hiciera», señaló el presentador en una entrevista radiofónica. «Preguntaron a otras catorce personas y todos dijeron que no, así que se quedaron conmigo. Los productores y la Academia gotaron la larga lista de nombres y al final decidieron que, ya que estoy al otro lado de la calle donde está el, yo era la persona más indicada presentarlo», volvió a bromear durante su programa: el «Jimmy Kimmel Live!».

Pero hay otras cifras e historias llamativas detrás de la gala de los Oscar. En un artículo reciente de la revista Forbes se aportan cifras que impresionan por desmedidas. Según apunta la revista, la alfombra roja ha costado unos 28.200 euros. Por lo que si la alfombra medía 275 metros... Cada metro, cada zancada del rojo tejido, cuesta 102 euros, lo que no está nada mal.

¿Cómo se paga todo esto? Muy sencillo: con la publicidad. Según la revista Forbes, un consejo publicitario de 30 segundos durante la gala le cuesta al anunciante la cifra de 2 millones de euros, un precio a la altura de otros grandes eventos «Made in USA» como la Superbowl.

En cuanto a personal técnico, Forbes asegura que la gala contó anoche con 100 vehículos de ayuda para el personal de producción, prensa y restauración. El Teatro Dolby tiene un aforo de 3.300 asientos y un equipo técnico formado por 270 personas.