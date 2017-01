Fue en una entrevista concedida durante la promoción de su película 'Batman v Superman: Dawn of Justice' cuando Ben Affleck tuvo un comportamiento que originió el meme «Sad Affleck». Ante una pregunta acerca de las críticas que había recibido el filme, el actor dejó que fuera su compañero Henry Cavill quien contestara. Sin embargo, no fue la respuesta de este lo que llamó la atención de las redes sociales sino la expresión que adoptó Affleck.

El marido de Jennifer Garner trasmitía una tristeza que hizo que un usuario de YouTube aprovechara la secuencia para subirla con la canción «The Sound of Silence» de Simon & Garfunkel.

Affleck no se pronunció entonces al respecto pero sí lo ha hecho ahora en una entrevista para la BBC Radio 1. Al ser preguntado por lo que aprendió de su proyecto junto a Henry Cavill, el actor y director ha respondido que eso le enseñó a no hacer entrevistas donde él no diga nada y puedan ser acompañadas con canciones de Simon & Garfunkel, en referencia al montaje colgado en YouTube.