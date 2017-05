Woody Allen insulta a Hollywood: Â«Son unos criminalesÂ»

Woody Allen no tiene la mejor mejor relación con los estudios hollywoodienses. Así lo ha confirmado el propio cineasta durante la promoción de su próxima película, Wonder Wheel. El creador de Annie Hall ha declarado que en más de una ocasión ha pedido «amablemente» a las productoras estadounidenses «que se pierdan».

«Llegué a un punto en el que los estudios me dijeron: 'mira te vamos a dar 12 millones de dólares, pero queremos leer el guión, conocer quién estará en el reparto y tener influencia creativa. No somos banqueros'», relata Allen que ha rodado la mayoría de sus últimas películas, como por ejemplo Match Point, Vicky Cristina Barcelona o Midnight in Paris, en Europa.

«Como mínimo les tacho de banqueros, o incluso criminales», espeta Allen que acto seguido les pide «amablemente que se pierdan». Durante su conversación con Robert Weide, en la que fue su primera entrevista a través de Facebook Live, Allen dejó muy claras cuáles son sus condiciones de trabajo. Una libertad creativa a la que no está dispuesto a renunciar.

«Cuando hago una película me gusta que los que la respaldan económicamente pongan el dinero en una bolsa de la compra y que desaparezcan. Seis meses más tarde yo les entregaré su película, porque así es como trabajo. Con todo el control creativo a mi disposición», señaló.

Aunque el director neoyorquino tiene algunas palabras de amabilidad para unos estudios procedentes de su país natal: «Amazon Studios es un ejemplo perfecto de una compañía tan exitosa que alguien como yo le sale barato. Estos 'muchachos' hacen millones, así que pueden rascarse el bolsillo y decir: 'Que alguien le de el dinero y que se calle'. Y yo hago mi película y si pierden un poco o lo ganan, a penas les importa».

Una mecánica que debe de estar funcionando muy bien para ambas partes, ya que Amazon repite con el cineasta por segunda vez. Primero produjo la primera serie de Allen 'Crisis in six scenes' (Crisis en seis escenas) con Miley Cyrus en el rol principal, y pronto llegará a la gran pantalla Wonder Wheel (Ruleta de la suerte), que tendrá por protagonistas a Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake y Geneva Carr.