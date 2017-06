Hollywood ya tiene un antes y un después con la llegada de Gal Gadot, la actriz israelí que interpreta en el cine el personaje de Wonder Woman. Han pasado 75 años desde la creación de esta heroína de cómic, tres cuartos de siglo en los que Wonder Woman aguardaba pacientemente a la intérprete. Moldeada en la ficción por la reina Hipólita, el destino quiso que la directora Patty Jenkins esculpiera esta narración en la gran pantalla.

«No sé por qué no se ha contado antes. Durante un tiempo tuvimos la serie de Lynda Carter, pero no fue en la gran pantalla. Estoy feliz de que me hayan esperado, de que la película se estrene ahora, en el milenio, y de que la gente quiera verla. Wonder Woman es un personaje relevante que habla de amor y justicia, de verdad y compasión, valores que deberían inspirarnos a todos», afirma Gal Gadot durante una entrevista con ABC.

La actriz, en persona, es aún más espectacular que en pantalla. Un físico impactante que le valió el título de Miss Israel, aunque son sus valores, su intelecto y su simpatía el motor de su éxito, pues incluso sin su lazo y espada, Gadot parece que podría salvar el mundo. «Cuando conseguí el papel, me enviaron dos cajas llenas de cómics y una docena de libros sobre Wonder Woman. Empecé a leer hasta entender la esencia del personaje. He querido representarla con su ingenuidad, su bondad, pero también con su tenacidad, con su poder de decisión. Wonder Woman tiene unas cualidades que uno no encuentra en otros superhéroes, es única», asegura, emocionada.

[Lee aquí la crítica de «Wonder Woman»]

Aunque estaba embarazada de seis meses de su segunda hija durante la audición para la película, Gal Gadot consiguió el papel. «Ella representa a la perfección el espíritu de Wonder Woman, ella es el personaje. Por eso la contraté», revela Jenkins sobre la protagonista de su cinta.

El mejor daño colateral de Wonder Woman

Esta israelí, de treinta y dos años, creció en una pequeña localidad cercana a Tel Aviv en el seno de una familia normal. Allí, tras terminar sus estudios, se presentó al concurso de Miss Israel, que ganó, para su sorpresa, y comenzó a viajar por el mundo con varios contratos de modelo. Poco después se convirtió en instructora de combate del ejército israelí durante sus dos años de servicio obligatorio. Terminada la instrucción militar, empezó a estudiar derecho, pero un director de casting la vio y le ofreció probar suerte como chica Bond. No consiguió el papel, aunque su marido, Yaron Versano, la persuadió para continuar con la carrera de actriz. «No quiero ser un modelo a seguir pero, si tengo la oportunidad, quiero hacerlo de una forma responsable. Quiero ser el mejor daño colateral de esta película», declara Gadot. «En ella no hay cinismo, Gal representa la pureza, la honestidad, es la persona más genuina que he encontrado en mi vida, por eso he disfrutado tanto dirigiéndola», admite la directora de Wonder Woman.

Al poco tiempo de probar suerte en el casting de James Bond, Warner Bros la llamó para presentarse al de Wonder Woman. «Reconozco que he tenido momentos de duda, y no creo haberme comportado siempre de una forma valiente. Pero esa es la belleza de la vida, lo que representa este personaje. No se trata de lo que nos merecemos sino de aquello en lo que creemos. Todos tenemos una fuerza interior que podemos utilizar en nuestro favor si somos capaces de dejar a un lado el cinismo. En mi día a día, yo no voy a la guerra, no soy soldado ni diplomático, pero intento vivir en armonía con todos los que están a mi alrededor», termina Gadot.