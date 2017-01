Twitter mantiene sus ataques a Dani Rovira: «A ver cómo le aguantas si no es bebiendo»

Aún quedan unos días para la gala de los Goya de 2017. Sin embargo, los ataques a su presentador Dani Rovira ya han empezado. El detonante ha sido la entrevista que ayer concedió a ABC cuyo titular dice: «Hago los Goya para que no ganasen los cuatro borrachos de Twitter».

«Primero, no me daba la gana de darles una victoria; y segundo, es que me gusta mucho presentar la gala, me lo paso muy bien y, además, puedo y la Academia quiere, pues ya está», añade. Pero la entrevista, obviamente, no queda ahí. En ella, Dani Rovira habla de cómo se decidió que la presentara por tercera vez o que intenciones tiene para el discurso de apertura de la gala. Como dice Rovira, hay que leer la entrevista completa:

Qué pena que la gente no se pare a leer las entrevistas enteras. Que solo se queden con titulares sensacionalistas, sacados de contexto... — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 19 de enero de 2017

Las críticas en las redes sociales no se han hecho de rogar y los usuarios han reaccionado instantáneamente a los comentarios del malagueño. Los «cuatro borrachos de Twitter» han echado mano del humor, los memes y la sátira a través del trending topic «Dani Rovira». A continuación os dejamos una selección:

Cuando he leído que Dani Rovira llama borrachos a los tuiteros que le critican, casi se me sale el whisky por la nariz. — Ekolox (@Ekolox) 19 de enero de 2017

A ver si nos esmeramos un poquito con los tuits y así echamos una mano a Dani Rovira y su ingenio. — Agente Craich (@ACraich) 19 de enero de 2017

A ver cómo aguantas opiniones como las de Dani Rovira si no es bebiendo. — Petete Potemkin (@Petetekin) 19 de enero de 2017

"Hago los Goya para que no ganen los cuatro borrachos de Twitter".



– Dani Rovira pic.twitter.com/2s0JbtTag6 — SchrödingerJr (@SchrodingerJr) 19 de enero de 2017

Dani Rovira diciendo que los Twitteros somos unos borrachos... del disgusto casi se me cae el cubata. — Festival Enfurecido (@FestEnfurecido) 19 de enero de 2017

Otros han preferido tomárselo con humor o con un toque de picardía:

Estoy superilusionada porque Dani Rovira me ha mencionado en un tuit! pic.twitter.com/ClYa6DLNQY — la vecina rubia (@lavecinarubia) 19 de enero de 2017

No entiendo tanta crítica a Dani Rovira, a mí me parece un presentador a la altura del nivel del cine español. — Kim Jong-un (@norcoreano) 19 de enero de 2017

Incluso hay quien ha intentado poner un poco de orden: