Si hace unas semanas se difundió a través de Twitter la noticia falsa de la muerte del actor español Antonio Molero, Fiti en la serie «Los Serrano», ahora le toca el turno a un actor internacional.

Mark Hamill, que interpreta a Luke Skywalker en la saga «La guerra de las galaxias», ha vuelto a «morir» en Twitter. El pasado viernes una cuenta falsa de Huffington Post anunció la muerte del actor de 65 años y, lejos de incomodarse, Hamill respondió con un claro mensaje burlón en la red social. «Gran parte de la nación lamenta la muerte-RIP Mark Hamill, un icono maravilloso, infravalorado y querido. Una verdadera leyenda en su propia mente #TanContentoDeHaberleConocido #UnPocoTriste».

MUCH OF NATION MOURNS-RIP @HamillHimself a wonderful-underrated & beloved icon-Truly a legend in his own mind #SoGladIGotToMeetHim#KindaSadhttps://t.co/mmilUuJrlL