Terry Gilliam: «El Quijote ha abusado de mí, me ha estado acosando durante años»

Actualizado 19/05/2018 a las 13:17

A pesar de que la salud no le ha tratado bien últimamente -hace solo unos días sufrió un amago de ictus en Londres y a punto estuvo de suspender su viaje a Cannes- Terry Gilliam se presentó ayer ante la prensa española con un aspecto más que saludable. Jovial, dicharachero, bromista, como queriendo espantar todos los fantasmas que han acechado su película hasta esta misma semana. «Estoy bien, todos podéis ver que estoy bien», insistía a pesar de la evidencia. «La semana que viene, ¡quién sabe! Pero ahora estoy bien, no os preocupéis». Estaba, sobre todo, contento. «El hombre que mató a Don Quijote», su película maldita, por la que lleva batallando dos décadas contra molinos de viento, clausura hoy la edición número 71 del Festival de Cannes.

El último molino quedó derribado el pasado día 9, cuando la justicia francesa falló en su favor tras la demanda interpuesta por el productor portugués Paulo Branco. Este último aseguraba que, por un conflicto de derechos intelectuales, la película no se podía proyectar en Cannes sin su consentimiento. El juez ha dicho que no es así. «Cannes hizo lo correcto», reconocía Gilliam, agradecido. «Son muy fuertes y protegieron la película. Hubo un momento en que me preocupó que no pudiéramos estar en competición gracias a cierto amigo portugués... pero mi plan era alquilar un cine privado y que todo el mundo viniera a ver la película gratis. La película se iba a enseñar en Cannes de una forma o de otra, pero Cannes fue fantástico, mucho mejor de lo que yo habría soñado».

Los problemas de la versión del Quijote firmada por Gilliam comenzaron hace casi 20 años. En el año 2000 el rodaje se paró por inclemencias meteorológicas y por la lesión que sufrió el ya fallecido Jean Rochefort [hoy su papel lo interpreta Jonathan Pryce], y desde entonces fueron muchos los repartos y miles las vicisitudes para levantar el presupuesto necesario. «Lo que le pasa a mi cerebro es que no recuerda lo malo, solo lo bueno. Es como si solo lleváramos haciendo la película un año. Por eso soy tan tonto como para seguir haciendo películas, si no me habría retirado hace tiempo», decía el ex Monty Phyton. En 2016, la ruptura de Gilliam con Branco dejó el proyecto en manos de la productora española Tornasol, con la que finalmente se rodó el filme en 2017.

«Durante los últimos 17 años me ha preocupado que alguien creyese tener una idea mejor que la mía para hacer la película, que su imaginación fuese mayor que la mía. Pero pienso que al final hemos sorprendido a la gente, que hemos hecho un buen trabajo. He estado seis meses montándola y a mi mujer le gusta, así que sé que está bien», presumía orgulloso. «Hay escenas de esta película que estaban en la película original, pero la idea, la forma de la cinta es muy diferente». En «El hombre que mató a Don Quijote», un joven director quiere rodar su versión del clásico del Cervantes en un pueblo español, y allí, años después, tiene que lidiar con un viejo idealista, que se ha vuelto loco [o no] y cree que se trata del Quijote de verdad.

La versión aburrida de TVE

«¡Nadie lee el Quijote en España! ¡Porque os obligan en el colegio!», exclama. Cuando decidí hacer una película sobre el Quijote pensaba que lo sabía todo sobre el Quijote: los molinos, Sancho Panza... Así que llamé a mi productor y le dije que necesitaba 20 millones de dólares. Y entonces leí el libro», confesaba divertido. «Pensé que tenía un problema, que no podía llevarlo al cine. Y recuerdo la serie de Televisión Española con Fernando Rey, que estaba espectacular en el papel. Pero era aburridísima, porque había mucho peso sobre los hombros del director. ¡Intentaban ser fieles al libro! Así fue como supe que no podía hacer una película fiel sobre el libro, pero sí mantener la esencia».

En la película de Gilliam, que se estrena el próximo 1 de junio en nuestro país y que cuenta en el reparto con estrellas internacionales como Adam Driver o Stellan Skarsgard, hay también un importante peso del elenco español. «Cuando puse el teaser de la película en mi Facebook la gente pensaba que Sergi López era Robin Williams. ¡Es brillante, es divertido, es peligroso! Es maravilloso trabajar con él. Y Jordi Mollá, y Óscar Jaenada... Trabajé con el equipo español por la financiación», reconocía, «pero es fantástico forzarte a ello. Trabajar con Roque Baños... ¡es un fenómeno! Era muy importante trabajar con un compositor español». Lo que no parece tan logrado es el acento español de algunos intérpretes extranjeros: «¡Vais a deprimir a Jonathan si publicáis eso! ¡Estaba tan orgulloso de su acento español! ¡No le rompáis el corazón!», gritaba riendo.

El ingenioso hidalgo de La Mancha se ha convertido, todos estos años, en una obsesión para Gilliam. De hecho fue el espíritu del documental «Lost in La Mancha», en buena parte basado en su propio fracaso. «La pregunta es por qué el Quijote está tan obsesionado conmigo. Me ha estado acosando durante muchos años, ha abusado de mí. Le culpo de todos mis problemas», decía, para después añadir que «las hazañas imposibles son lo que provocan que la humanidad siga dando pasos hacia delante. Arizona es un sitio mucho más barato y más cercano para visitar que Marte. ¿Por qué tenemos que ir a Marte? Pues hay alguien trabajando en ello, seguro. Yo me gastaría el dinero en reparar el desaguisado que hemos hecho en este planeta en lugar de escapar».

La ironía de la historia del cine lleva la conversación hacia Orson Welles, que dejó sin terminar otra película sobre el Quijote. «Esto ha sido una especie de competición con la muerte, y si yo vencía, por lo menos iba a ser mejor que Orson Welles en una cosa: en terminar la película. Me encantaría que pudiéramos ver la película completa de Orson», añoraba. Gilliam ha ganado esa batalla contra la muerte. Hoy enseñará su película en Cannes con 77 años. Welles murió cuando solo contaba 70.