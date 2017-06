La teoría más triste de «Toy Story»: ¿Dónde está el padre de Andy?

«Toy Story» es, sin duda, una de las sagas de Disney que más ha llegado al corazón. Pese a contar con tres películas (y una cuarta en camino) aún hay muchas dudas sin resolver, como dónde está el padre de Andy. En los últimos años, son muchos los rumores que han circulado sobre el tema. La mayoría de los fans apostaban por que, o bien los padres de Andy bien están divorciados o porque su padre había muerto. Sí, la segunda opción es algo macabra; sin embargo, la realidad es aún peor.

El diseñador de productos de juguetes y revisor Mike Mozart compartió que él había servido como consultor de juguetes para «Toy Story», ayudando a su amigo Joe Ranft, ex redactor jefe de Pixar. Antes de que Ranft falleciera compartió la historia secreta del padre de Andy con él. Puede que la versión no sea oficial, pero, teniendo en cuenta la amistad que unía a Mozart con Ranft, la idea toma mucha fuerza.

Según Mozart, el padre de Andy, que compartía nombre con su hijo, también creció jugando con el muñeco Woody. Era el único chico en el mundo que tenía uno porque había recibido un prototipo en su paquete de cereales. El juguete no se produjo en masa finalmente porque cancelaron la serie en la que se inspiraba antes de que les diera tiempo. Lamentablemente, en torno a 1959, Andy padre contrajo la polio y la mayoría de sus juguetes fueron destruidos por seguridad, todos a excepción de Woody, Slinky y el Señor Patata. Para evitar que los destruyeran, los escondió en una caja.

Andy consiguió recuperarse. Poco después se casó y tuvo al Andy que todos conocemos. Sin embargo, su recuperación no duró para siempre. El síndrome post-polio pudo con él. Entonces se mudó a casa de sus abuelos, lo que significa que el niño de los cuadros en las paredes era en realidad del padre de Andy. Pero ¿cómo supo el pequeño Andy dónde estaban los juguetes? Según Mozart, su padre le dio una llave que guardaba en su cartera y le reveló dónde estaba escondida la caja. Corrió a descubrir el tesoro, sin embargo, cuando regresó su padre ya había fallecido. Esto no solo explicaría que el pequeño que aparece en las fotos tenga gafas, también explica por qué Woody y Buzz Lightyear no tienen el mismo tipo de letra en sus suelas.

Sin emabrgo, Andrew Stanton, quien co-escribió las tres películas de «Toy Story», y está haciendo lo mismo con la cuarta, ha puesto en duda la teoría de Mozart asegurando que son «total y absolutamente falsas». Parece que Ranft tenía su propia versión sobre el paradero del padre de Andy.