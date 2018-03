Steven Spielberg: «Este futuro es el que nos espera, nos guste o no»

Actualizado 31/03/2018 a las 00:55

¿Está la humanidad en crisis? La nueva película de Steven Spielberg, «Ready player one», imagina un futuro distópico. La cinta es una parábola que contrasta dos experiencias de vida separadas en el tiempo, pasado y futuro, a una distancia equidistante desde el presente actual. En el futuro, el medio ambiente ha quedado colapsado, igual que la economía, y la sociedad responde ante su realidad escapando virtualmente al pasado. Obviamente, el lugar donde olvidan sus problemas se llama Oasis: un espacio digital donde estudian, trabajan, se divierten y especulan con su existencia estimulando su cerebro. «En el futuro, la realidad virtual será una superdroga. El futuro que ha creado Ernest Cline, el escritor de la novela que inspira mi película, no está muy lejos de lo que vivimos hoy en día. Estoy convencido de que lo que vemos en pantalla va a ocurrir en el futuro», admite Steven Spielberg.

Para Cline y Spielberg, las visiones de pasado y futuro les permitieron construir la magia de la película. «Creo que es un viaje perfecto entre las imágenes y música del pasado, y la idea del futuro. Esto es lo que nos espera, nos guste o no», aseguró Spielberg durante la presentación del filme en Austin.

Ese futuro del que habla como si de una amenaza se tratara es, en «Ready player one», un cóctel de referencias pop que plantean sin atisbo de ironía que los años ochenta fue la edad de oro de todo lo relacionado. Un mejunje que el escritor y guionista Cline ya apuntaba en su nostálgico libro milimétricamente diseñado para aquellos que vivieron la década de las hombreras y los cardados. «Me enviaron el libro y el guion, que leí primero -explica Spielberg-. Me cautivó por completo la idea de esta yuxtaposición de dos mundos. Luego leí el libro y realmente me impactó su profundidad: es esotérico, aterrador, accesible... ¡estaba enganchado!», reconoce el cineasta.

Spielberg adapta la historia de Ernest Cline a la pantalla con la colaboración de un grupo de jóvenes que apuestan por un futuro virtual. «Es un medio difícil de describir para los consumidores que no han utilizado todavía esta tecnología, pero es una experiencia fascinante», admitió en Austin David Wexler, uno de los creadores tras The WaveVR, que han diseñado la discoteca virtual de Oasis donde sucede una de las secuencias clave de la película.

¿Qué queda por ver?

A medida que la tecnología avanza y aprendemos a simular nuestro mundo de manera cada vez más realista, artistas como Steven Spielberg en «Ready player one» cuestionan si estos mundos virtuales alguna vez podrían ser preferibles a la realidad cotidiana en la que nacimos: «Las capas que tuvimos que desarrollar para poner a OASIS en pantalla es una de las cosas más complicadas que he hecho. Hay captura de movimientos, animación por ordenador, acción real... Fue como si estuviera haciendo cuatro películas a la vez». Así que en este mundo de cultura pop y huevos escondidos, el cineasta nos regala una cuestión existencial mucho más profunda, aunque lo disfraza con una la realidad virtual a la medida del miedo que provoca el aburrimiento del día a día. «Nunca he hecho películas por el mero hecho de usar la tecnología, la he usado para contar una historia mejor. La tecnología está ahí para ayudar a sacar este tipo de películas, pero desaparecerían si no pones el foco en las historia y en los personajes», remata.