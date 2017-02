«Star Wars: The Last Jedi» explicará la separación de Han Solo y Leia

Tendremos que esperar hasta el 15 de diciembre de este año para poder ver «Star Wars: The Last Jedi». Pero poco a poco vamos conociendo más detalles sobre la continuación de «Star Wars: El despertar de la Fuerza».

De momento, sabemos que los protagonistas seguirán siendo Rey, Finn y Poe Dameron, entre otros. También descubrimos al nuevo actor que dará vida a R2-D2 en «Star Wars: The Last Jedi» y que hay una misteriosa conexión entre Rey y Kylo Ren. Pero lo último que Disney y Lucasfilm han comentado es que el libro «Empire's End: Aftermath», a la venta el 21 de febrero, explicará el distanciamiento entre Han y Leia, según publilca THR.

En «El despertar de la Fuerza» ya vimos que los finales felices no furan para siempre ya que Han Solo y Leia no terminaron juntos (y eso que amor había de sobra). La novela, firmada por Chuck Wendig, muestra los dos motivos que llevaron a su ruptura: el embarazo de la princesa –Ben Solo, o Kylo Ren si lo preferís, aún no había nacido– y de la necesidad de seguir atacando militarmente los restos del maltrecho Imperio.