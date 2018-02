Así ha sido, minuto a minuto, el encuentro con Rodrigo Cortés, Paula Ortiz y León de Aranoa

Vea en vídeo lo más destacado de la charla

20:45Esto ha sido todo lo que ha dado de sí «Lo que la cámara no ve: la batalla del director», el diálogo organizado por ABC desde el Auditorio del Reina Sofía con Rodrigo Cortés, Paula Ortiz y Fernando León de Aranoa, tres de los directores de cine más importantes de España. Mañana, toda la información al respecto a cargo de Fernando Muñoz, que estuvo en directo en el acto. ¡Muchas gracias por su atención!

20:44Finaliza el encuentro con Rodrigo Cortés, Paula Ortiz y Fernando León de Aranoa, que se llevan un aplauso en bloque de todos los asistentes.

20:42El debate entra en sus últimos instantes. León de Aranoa: «Me veía totalmente reflejado en el artículo de Rodrigo». Prosigue Paula Ortiz. «¡Y con una precisión que duele un poco!».

20:40Paula Ortiz, sobre el respeto entre directores: «Cada película le lleva al equipo entre cuatro y cinco años. Hay tanto trabajo que te vuelves muy respetuoso».

20:38Continúa León de Aranoa: «Lo mejor del guión es ese compromiso que adquieres con una historia y ese voto de castidad que firmas con las otras. Aunque al final, deseas terminar, tocar otras historias». Explica, además una diferencia clara entre director y guionista. «Cuando trabajas como guionista, pasas mucho tiempo con una historia, pero puedes tocar varias historias a la vez».

20:36León de Aranoa coincide con sus compañeros: «Siempre hay que dedicarse a uno mismo una secuencia, una toma. Para recordar ese vínculo con tu oficio»

20:34Paula Ortiz se une al punto de vista de Cortés: «Es que cualquier cosa, una sola frase de la película, te lo cambia todo. Pero al final, un solo instante íntimo y personal que puedes imprimirle a la película, hace que merezca la pena»

20:32Rodrigo Cortés, sobre la extenuación del director: «Cuando empiezas a rodar ya estás agotado, y ya cuando acabas… Después, empiezan todas las guerras, y al final es cuando más ganas tienes de tirar la toalla»

20:28Turno ahora para León de Aranoa. «Yo muchas veces he tenido que cambiar finales tras la interacción con mi equipo. No hace falta ser autoritario, pero sí comunicar bien, que es muy importante»

20:27Cortés continúa profundizando en el tema. «Hay muchísimos tipos de directores. Aunque hay gente muy buena y muy sensible que no vale para dirigir, porque el director al final se queda siempre solo, para bien y para mal. Cuando la gente sale bien el mérito casi todo te lo llevas tú, pero cuando no, todas las culpas van para ti».

20:23Rodrigo Cortés: «Todos los planos tienen un sentido. Cuando metes un plano-secuencia, debes tener en cuenta que siempre va a quedarse en la película y nunca va a poder cambiarse». «La manera de rodar de Ridley Scott es totalmente diferente a la de Scorsese o a la de Spielberg, pero todos son genios», prosigue.

20:21Momento ahora para hablar de la importancia de los planos y las escenas. «A veces es mejor, en lugar de hacer siete tomas de lo mismo, enfocar la misma situación desde muchos más sitios. Si ruedas una escena desde muchos puntos de vista, hay muchas más posibilidades de montaje. Los planos más impresionantes son los más difíciles de hacer», opina León de Aranoa.

20:15León de Aranoa se une al debate: «Cuando yo veía el "1,2,3", me llamaba la atención que no había director… sino que en los rótulos de crédito decía: Si todo va mal, el responsable es Narciso Ibáñez Serrador, que era a fin de cuentas el director. Y me hacía gracia»

20:08Momento ahora para hablar de la labor de los productores y del proceso de tener que reescribir un guión. «A veces te toca empezar de cero, porque muchos productores piensan que la versión que reciben de historia es la historia que se ha contado antes de ellos. Es prácticamente un milagro llegar al rodaje con un buen guión. Pero contra todo pronóstico, en el rodaje es cuando más libertad se le da a un director», dice Rodrigo Cortés. Paula Ortiz coincide con él: «Todos se piensan que pueden escribir, porque todos tienen el Word en el ordenador».

20:06Continúa León de Aranoa: «A mí me gusta, cuando empiezo a escribir, no tener ningún compromiso con ninguna productora y no tener que adaptar mis historias. Y si no gustaban cuando las presentaba, las llevaba a otras productoras».

20:03Paula Ortiz coincide con Cortés: «En el guión de la película que estoy escribiendo ahora, he vivido una situación similar. Con el guión casi finalizado, que a mí tampoco me convencía, he tenido que cambiarlo casi por completo. A veces, no es tuya la última palabra».

20:01Turno de nuevo para Rodrigo Cortés: «Cuando di el salto a los largometrajes, yo era como un ser monolítico. Apenas cedía y me di cuenta de que eso generaba tensiones. Con el paso del tiempo, tuve que comenzar a ceder. También ante gente ante la que si no cedía, podían despedirme, porque así lo estipulaban los contratos. Al final, tienes que terminar pidiendo que guste o no, la película al menos se parezca a la que tú quieres que sea

19:58León de Aranoa: «Es muy importante saber lo importante que es la película para ti, porque supone estar tres años hablando del mismo tema con todo el mundo. Debe ser, por tanto, un tema que te interese y del que te apetezca hablar. Cuando empiezas, te das cuenta de que lo importante es el qué y el por qué, y no el cómo».

19:54Paula Ortiz remarca la importancia del recuerdo y evoca al artículo de Rodrigo Cortes en ABC: «Lo que más me emocionó de tu artículo es cómo hablabas de recordar y de la importancia que ello tiene».

19:52Coge de nuevo el testigo Rodrigo Cortés. «Una película es como una máquina de picar carne. Y en Hollywood, es así a lo grande. Y cuando alguien pelea más de la cuenta por algo, se considera que no es un buen compañero. Cuando la cosa se salde de madre, hay que hacer un alto para hablar de los objetivos que al principio había al hacer una película y de hacia dónde ha terminado».

19:50Prosigue León de Aranoa: «Muchas veces en montaje, ves cosas que son mucho mejores a las que tú habías pensado en un primer momento. En los entre dos y tres años largos que lleva hacer una película, te encuentras miles de bifurcaciones. Haciendo una película tomas muchas decisiones equivocadas, lo que hay que intentar es que sean las menos posibles».

19:49Continúa al respecto Paula Ortiz: «El salto de la imaginación a la contingencia real, en todos los niveles, es muy importante. Tu trabajo consiste en buscar una solución para luchar contra los elementos y terminar contando lo que tú querías contar».

19:46Tiempo ahora para hablar del rodaje y sus circunstancias. Habla Rodrigo Cortés: «Muchas veces escuchas: “Yo hubiera hecho la peli con ese actor, tal”… pero es que con ese actor, nunca se hubiera hecho la película, por financiación. Hay elementos con los que luchar. Como cuando de repente, falta media hora de sol y tienes que grabar planos. Muchas opiniones que oyes, no se corresponden con la realidad»

19:44Habla ahora León de Aranoa: «Cuando hice mi primer largometraje, "Familia", llegué con mi inocencia absoluta, con mi guión, mi equipo… pero vi esa bifurcación hacia esos dos caminos, como destacó Rodrigo en ABC. Un camino, que sabía que me iba a costar conflictos; y otro, hacia lo que era el camino fácil. Me dije, ¡No puede ser! ¡No he traído a toda esta gente para ir a lo fácil! Lo hice, pero supe que cuando lo estaba haciendo estaba marcando el camino que iba a seguir siempre. Si lo veía así, lo iba a hacer así».

19:41Paula Ortiz comparte su punto de vista: «Dirigir es un proceso de autoaprendizaje y de una disciplina en la que yo nunca había estado. Cuando tienes esa especie de mito artístico de la pureza, del acto creativo, de la idea, de las decisiones… luego resulta que el proceso consiste fundamentalmente en ser flexible ante la situación que te viene dada: por cuestiones financieras, de presión ideológica, circunstanciales, meteorológicas… Ese salto al largo supone un salto de responsabilidades que nunca te hubieras imaginado. Aprender a ser resistente y flexible al mismo tiempo. Dirigir no es mandar, sino mantener el timón durante una tormenta», explica.

19:40Comienza hablando Rodrigo Cortés: «Cuando hacemos el primer largo, vemos que las normas cambian. De repente, todo empieza a complicarse mucho y todo aquello que uno deduce al leer Fotogramas o Cinemanía, no sirve para nada. Porque cuando eres director, lo primero que tienes que hacer es olvidarte de lo que creías saber, y aprender de nuevo».

19:38Jesús García Calero: «Vamos a hablar hoy, de cine, de susurros, de la materia de la que están hechos los sueños. Como no hemos traído claqueta, propongo un aplauso para que las manos sirvan»

19:35¡Esto ya arranca! ¡Entran en escena Paula Ortiz, Fernando León de Aranoa y Rodrigo Cortés! Junto a ellos, como maestro de ceremonias, el redactor jefe de la sección de Cultura de ABC Jesús García Calero, presentador de la gala!

19:26¡Apenas cinco minutos para que arranque el encuentro con los tres direcotres en el Auditorio del Reina Sofía! ¡Todo está preparado!

19:21El trabajo de Fernando León de Aranoa, el tercero en discordia, tampoco queda atrás. El director madrileño, de hecho, ganó en 1999 tres Premios Goya por «Barrio»: a Mejor Dirección, Mejor Guión Original y Mejor Actriz Revelación (por el papel de Marieta Orozco). Un año antes, se había llevado el Goya a Mejor Dirección Novel por «Familia». En 2003, volvió a alzar la estatuilla a Mejor Dirección por «Los lunes al sol»; en 2006 estuvo nominado a Mejor Película por «Princesas»; en 2008 ganó el premio a Mejor Documental por «Invisibles» y en 2016 se llevó el de Mejor Guión Adaptado por «Un día perfecto». Próximamente, estrenará en España «Loving Pablo», el drama sobre la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y en el que dirige a Javier Bardem y Penélope Cruz como actores principales. De hecho, ambos fueron nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente, en los Goya de este año por sus papeles en el largometraje.

19:19Paula Ortiz, por su parte, se presentó a todo el mundo en 2011 con «De tu ventana a la mía», por la que fue nominada al Goya a Mejor Dirección Novel y Mejor Canción Original (además de a Mejor Actriz de Reparto, por Maribel Verdú). Cuatro años más tarde, se consagró con «La novia», filme en el que hizo su adaptación libre de «Bodas de Sangre», la obra de Lorca, y con el que cosechó doce nominaciones a los Goya 2016. Entre ellos, en las cinco grandes categorías: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor y Mejor Actriz. Ganó las estatuillas a Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Actriz de Reparto por el papel de Luisa Gavasa. Ahora, se encuentra trabajando en la adaptación cinematográfica del cuento «Barba Azul»

19:17Rodrigo Cortés saltó a la primera línea en 2010 tras dirigir «Enterrado» («Buried»), la película protagonizada por Ryan Reynolds (nominado a los Globos de Oro en 2017 por «Deadpool») acerca de un soldado que se despierta en un ataúd tras ser secuestrado en Irak, y en su lucha por sobrevivir. Con ella, ganó tres Goya. Dos años más tarde, dirigió a Robert de Niro en «Luces rojas» (junto a Sigourney Weaver o Cillian Murphy). Su debut como director fue en 2007 con «Concursante», con Leo Sbaraglia al frente, mientras que este año volverá a estar en liza con «Down a Dark Hall», que protagonizará Uma Thurman. La idea de estos diálogos, de hecho, parte de un artículo que Cortés escribió en ABC, donde colabora habitualmente: «Acabar una película».