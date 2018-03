Sean Penn, el ganador del Oscar que se ha hartado del cine

Actualizado 23/03/2018 a las 13:15

Pocas personalidades hay en Hollywood con el carisma y talento de Sean Penn. El actor y director estadounidense, nacido en California hace 57 años, fue uno de los rostros de referencia durante la última década del pasado milenio y la primera del actual, en la que protagonizó varios de los mejores clásicos del cine de aquella época.

Célebres, en esos tiempos, fueron sus papeles como actor en filmes como «Corazones de acero», «El clan de los irlandeses», «La delgada línea roja», «Carlito's Way», «Mystic River» –título que le valió su primer Oscar a Mejor Actor y su único Globo de Oro–, «21 gramos», «Acordes y desacuerdos» «The Game», «Pena de muerte» y «Yo soy Sam». Igual que más tarde lo fueron sus roles en «Mi nombre es Harvey Milk», por el que ganó su segunda estatuilla o en «El árbol de la vida», entre otros.

En el total de su fimlografía se contabilizan nada menos que 65 trabajos. Algunos de ellos para los mejores directores de Hollywood, como Brian de Palma, Clint Eastwood, Alejandro González Iñárritu, David Fincher, Terrence Malick o Kathryn Bigelow . Además de los dos Oscar que ostenta, también fue nominado al premio por «Yo soy Sam», «Acordes y desacuerdos» y «Pena de muerte».

Aparte de como actor, lo cierto es que Penn también se ha atrevido con la dirección de películas y cortometrajes. Un total de doce títulos ha dirigido, siendo los más destacados «Cruzando la oscuridad», «El juramento» –ambas protagonizadas por Jack Nicholson–, «Hacia rutas salvajes» y «Diré tu nombre», con Javier Bardem al frente.

También en la televisión

Pero sus papeles no se limitan a la gran pantalla. Ha participado incluso en la exitosa serie «Friends» (donde durante dos episodios dio vida a Eric), en la ficción de animación «Padre de familia» (donde se interpretó a sí mismo, igual que en «Dos hombres y medio») y en los próximos meses protagonizará «The First», la nueva serie que está preparando Hulu.

Aunque lo cierto es que en los últimos tiempos su participación en grandes proyectos se ha visto más limitada. ¿El motivo? Que el actor se ha cansado de actuar y ha perdido su «amor» por el cine como acaba de revelar en una entrevista con el espacio de la CBS estadounidense «Sunday Morning», donde confesó haber perdido la pasión.

«Puede ser genial si trabajas con buenos actores, directores y guionistas pero... ¿tiene un valor duradero? Podría defender (la profesión) desde un punto de vista intelectual, pero no de manera instintiva. Ya no estoy enamorado del cine», confesó en el espacio el intérprete, también hermano del malogrado Chris Penn, y que también está a punto de publicar su primera novela, «Bob Honey Who Just Do Stuff».