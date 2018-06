Sarah Connor se muda a Lavapiés para volver a salvar el mundo en «Terminator 6»

Actualizado 20/06/2018 a las 18:48

Lavapiés se ha convertido en el centro de la batalla de la nueva película de la saga Terminator. Sarah Connor, a la que pone piel y rostro la actriz Linda Hamilton, ya combate contra las máquinas del futuro en las calles del barrio madrileño en lo que será la sexta entrega de la franquicia, que volverá a estar protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

El equipo de esta supreproducción americana, que cuenta con James Cameron (director de la primera película de «Terminator») como productor, estará en las calles madrileñas hasta el jueves después de que el pasado domingo comenzaran a llegar los camiones de los eléctricos. Antes habían estado rodando el Almería y en los próximos días viajarán a Murcia y a Catral (Alicante), según ha podido saber ABC. Otra etapa del rodaje tendrá lugar en Hungría.

La gran novedad de la entrega será la posibilidad de volver a ver juntos a Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, los protagonistas de la primera película. Además, en la dirección está Tim Miller, un desconocido hasta que filmó la soprendente –y muy taquillera– «Deadpool».

Críticas de los vecinos

Un rodaje con tantas personas involucradas no ha dejado indiferente al barrio de Lavapiés. Algunos de sus vecinos han denunciado en Servimedia el «despliegue» de camiones y otros vehículos que han arrasado con los aparcamientos. También, que los cortes de tráfico han formado largos atascos. «Todo comenzó el pasado domingo. La calle de Valencia amaneció llena de cintas y de vallas que ponía no aparcar. No dejaron ni un sitio para los residentes», ha explicado José Arias, vecino del barrio, quien también lamenta los atascos. «Esta mañana, con un camión de recogida de basuras, el atasco ha llegado hasta la Ronda de Valencia»

Por otra parte, algunos comerciantes de la zona se muestran encantados por el incremento de sus ventas, «sobre todo, latas de cerveza y de Coca-Cola», ha contado uno de ellos a la agencia. Imponen los 12 camiones, matrícula todos de Hungría, aparcados a lo largo de la calle de Valencia, así como el despliegue de las calles colindantes. Los equipos de producción deambulan, vestido de negro, con «pinganillo» en la oreja y repartiendo órdenes, pero no cuentan nada.

Madrid es México

«Han rodado en una corrala de la calle Sombrerería y esta mañana han estado por Santa Isabel, cerca de una farmacia, me ha contado una vecina. Esa calle es muy de salir en películas. Todo es antiguo y está muy bien cuidado», relata uno de los pocos vendedores que han visto alguna escena. Y es que todavía pocos se han encontrado con los actores protagonistas.

Según ha podido saber ABC, Arnold Schwarzenegger no está en Madrid y solo se desplazará a España los días de rodaje en Murcia. De quienes sí se ha confirmado su presencia es de Linda Hamilton y Mackenzie Davis.

El rodaje en España se convertirá en la pantalla en México y en un paisaje desértico. Algo que ya vimos en la primera entrega y que volveremos a ver en este sexta película, por eso la elección de las zonas de Almería, el polígono alicantino, Murcia y las estrechas calles del centro madrileño.