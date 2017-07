El Festival de San Sebastián ha desembarcado en la Academia de Cine para presentar las películas españolas que participarán en el certamen más importante celebrado en nuestro país. Serán en total veinte títulos que competirán en las diferentes secciones del Zinemaldia: Sección Oficial, Zabaltegi, Perlas o Cine en Construcción. «Nos sentimos muy a gusto en Madrid presentando nuestra selección de cine español», dijo José Luis Rebordinos, director del Festival. «El autor», de Manuel Martín Cuenca; «Handia», de Aitor Arregi y Jon Garaño, y «Life and nothing more (La vida y nada más)», de Antonio Méndez Esparza competirán por la Concha de Oro. «Una rodada en inglés, otra en euskera y otra en castellano como muestra de la variedad de nuestro cine», aseguró el director del certamen, que además confirmó que el próximo miércoles se anunciará un cuarto título en coproducción que competirá por el máximo galardón y que está dirigido por un españo.

La cita de esta mañana comenzó por los anuncios de la 65 edición del Festival San Sebastián y se desvió en torno a Netflix y la polémica que suscitó en Cannes. Zinemaldia no quiere esas guerras. En parte porque los exhibidores españoles no han presionado tanto como en el norte y en parte porque el certamen español no quiere disputas: «Estamos en los debates de los sectores, pero no nos compete a nosotros», explicó Rebordinos ante los medios. «Estamos encantados de tener una película de Netflix o de las cadenas de televisión, de quien se tercie si las películas nos gustan. No nos compete cómo se va a regular el mercado pero confío en que haya muchas formas de hacer y exhibir cine porque será bueno para todos», concluyó. Es decir, no habrá ningún cambio en el reglamento como sí hizo el festival francés.

Después, en declaraciones a EP, el director aseguró que tendrán «que encontrar la manera en la que convivan las producciones hechas para verse en otras plataformas y las que están hechas para verse en las salas».

Primera serie en la Sección Oficial

En la 65 edición del Zinemaldia se abrirá un nuevo camino hasta ahora inexplorado para el certamen. Por primera vez en su historia, una serie de televisión formará parte de la Sección Oficial. Será «La peste», de Alberto Rodríguez, cuyos dos primeros capítulos serán proyectados entre el 22 y el 30 de septiembre. «El audiovisual es muy diverso y tratamos de dar cabida al que nos gusta y que creemos que tiene un interés. Es difícil hablar ya de cine o no cine», aseguró tras alabar la calidad de las últimas producciones televisivas españolas. «Algunas series ya tienen producción cinematográfica. Esto significa que están dando trabajo a mucha gente del cine español. Bienvenidas sean», celebró ante los medios congregados en la Academia. Otra serie española «La vergüenza», dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero, competirá en la sección Tabakalera.