Samantha Geimer, la mujer de la que Polanski abusÃ³ en 1977, pide que se cierre el caso

Samantha Geimer, la mujer que denunció a Roman Polanki por haber abusado de ella en su adolescencia, solicitará a un juez de Los Ángeles que archive el caso. Geimer, que tenía trece años cuando fue atacada por el cineasta, de entonces 43, ha manifestado a través de su representante que «está cansada» del caso, aunque mantiene su versión de lo ocurrido.

Los hechos tuvieron lugar en la casa que el actor Jack Nicholson tiene en Los Ángeles. Tras el suceso, el director de «La semilla del Diablo» no dudó en asumir su culpa y declararse culpable de haber mantenido «relaciones sexuales ilegales» con Geimer, lo que le permitió salir de prisión tras 42 días de ingreso. Ese mismo año, sin embargo, el polaco decidió huir a Francia y, desde entonces, no ha pisado suelo americano por temor a entrar en prisión, una decisión que podría cambiar si el juez decide cerrar el caso.

La vida de Geimer ha estado siempre marcada por su pasado con Roman Polanski. La mujer, incluso, llegó a narrar los hechos en una autobiografía publicada en 2013 y en la que explicaba con pelos y señales lo sucedido en 1977. «Él tenía 44 años. Yo tenía 13. se mire como se mire, fue una violación». Del mismo modo, la víctima no dudó al afirmar que tanto ella como el cineasta habían sido tratados de forma injusta tras el sonado caso. «Soy más que la niña víctima de un ataque sexual, la etiqueta que me adjudicaron los medios. También me encasillaron mis compañeros de instituto, empujados por sus padres a mantenerse alejados de esa chica. Ahora cuento mi historia sin ira, pero con un propósito; compartir una realidad que relatada en detalle me permitirá reclamar mi identidad».

Ahora, Geimer se personará ante un juez de Los Ángeles para solicitar que se cierre el caso que ha marcado su vida. Por su parte el abogado del director, Harol Braun, acudirá a la corte para validar la teoría de la defensa, que sostiene que el cineasta ya cumplió su sentencia por el crimen que tuvo lugar en 1977.