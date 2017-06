Robo millonario de la mayor colecciÃ³n de Star Wars

Steve Sansweet, dueño de la mayor colección de objetos relacionados con el universo de Star Wars, ha denunciado un robo millonario en el museo que tiene dedicado a la franquicia y ha asegruado que las autoridades ya están al tanto y trabajan para encontrar los elementos sustraídos de la propiedad, tal y como informa el comunicado del propietario desde la web Rancho Obi-Wan.

Parece que el motivo del robo no solo es hacerse con la apreciada colección, sino dar un golpe personal al dueño de la misma. De hecho, la víctima cree que el ladrón se trata de Carl Edward Cunningham, amigo suyo desde hace dos décadas.

Gracias al robo de otro coleccionista, Peter Wise, al que sustrajeron un prototipo muy raro de los cohetes de Boba Fett de su almacén en Texas, se ha llegado a esta conclusión, pues el distribuidor Zach Tann ha hecho público que compró ese mismo objeto a Cunningham. Al poner en disposición de Tann una lista con los elementos robados a Sansweet, la mayoría coincidían con los que el distribuidor le había comprado a Cunningham.

Más de 100 figuras de Star Warsvaloradas en 200.000 dólares han sido robadas de la colección de Sansweet, muchas de las cuales eran «raras e importantes». El universo galáctico no ha dudado en involucrarse en la búsqueda de estos preciados objetos, e incluso Mark Hamill se ha movilizado en Twitter para evitar que «potenciales víctimas compren un objeto robado».

Maybe publish a list of stolen items to protect potential victims from purchasing "hot" merchandise. #TheFraudIsStrongInThisOne#SithHappenshttps://t.co/coFv1P6HL7