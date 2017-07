Robert De Niro, sobre Trump: Â«Es un matÃ³n racista e ignoranteÂ»

Robert De Niro, sin pelos en la lengua, ha calificado al presidente de los Estados Unidos como «un matón racista e ignorante» durante el discurso que presentó como ponente de apertura para el Instituto de Asuntos Humanitarios Internacionales de la Universidad Fordham hace unos días en Nueva York. Afirmó que desde que «Trump y su pandilla» se han apoderado de la Casa Blanca, Estados Unidos ha entrado en una espiral descendente.

Los esfuerzos de Trump para alejar la atención médica de millones de personas crearían «refugiados en nuestro propio país», aseguró el actor. De Niro no dudó en asegurar que está «enfadado por el estado de los EE.UU.» desde que Trump asumió su cargo político. Pero no es lo único que le molesta. De Niro también está molesto por la falta de valores humanitarios en todo el mundo, algo que, para el actor, supone uno de los momentos más preocupantes de la historia global.

Robert De Niro at #IDHA graduation: Too many are people demonized because of their race or religion. Where's the humanity? pic.twitter.com/z8rRkNeQhr