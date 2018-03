Richard Linklater: «El dolor es una nube que nunca desaparece»

03/03/2018 a las 01:05 Actualizado 03/03/2018 a las 01:05

Uno de los pocos autores de EE.UU. que no se rinde a la injerencia de Hollywood es Richard Linklater. Sus películas son cápsulas en el tiempo que expresan realidades simples y aparentemente comunes que, sin embargo, están cargadas de simbolismos. Escritor, director, productor y con un gran talento para decorar sus películas con brillantes temas musicales, Linklater estrena hoy «La última bandera», donde dirige a tres de los mejores actores del momento, Bryan Cranston, Steve Carell y Laurence Fishburne, en una cinta inspirada en «El último deber» (1973), filme protagonizado por Jack Nicholson en los años 70.

P - Le gusta exponer a los actores a situaciones complejas. ¿Cómo fue en esta película con estos intérpretes?

R - Me gusta exponerlos a circunstancias en las que pueden perder el equilibrio. A ellos les gusta el reto de ser artistas sin repetir lo que han hecho anteriormente. Uno espera que reaccionen de una manera orgánica y no tanto que pretendan emociones. Eso es lo que a mí me intriga de los proyectos, de los personajes que me gustan. Fishburne me dijo que había participado en Filipinas en un campamento de entrenamiento militar cuando rodó «Apocalypse Now». Carell me confesó que su padre había estado en la Segunda Guerra Mundial y Cranston casi deja el colegio para alistarse. Cada uno traía una situación personal que compartieron entre ellos durante los ensayos, provocando una situación de complicidad durante las semanas de rodaje.

P - El dolor y la vulnerabilidad de Carell emociona a la audiencia ¿Buscaba ese aspecto melodramático?

R - El personaje se enfrenta a la muerte de su hijo... El dolor es una nube que nunca desaparece, pero no quería que el filme fuera sobrecogedor. Hay cierta levedad en otras imágenes, como cuando los tres comparten memorias.

P - Se ha puesto de moda hacer filmes con tres amigos. ¿Por qué eligió a estos actores?

R - He intentado conseguir a los mejores. No conocía a ninguno de los tres, me había encontrado con Carell un par de veces, eso era todo. A Cranston y Fishburne no los había visto en mi vida, pero durante la redacción del guion los imaginaba dentro de la historia. Luego me enteré de que estaban deseando trabajar juntos. Se respetan profesionalmente y se admiran. Y Cranston se sintió automáticamente atraído por el personaje, porque es un tipo tan compulsivo como él.

P - Sus películas son cápsulas musicales de rock. «Movida del 76» (1973) es un gran ejemplo de su filmografía...

R - En este filme, la composición musical te acompaña durante la mayor parte de las secuencias porque para cualquier hombre de mediana edad la música no es parte central de su vida. Pero me he tomado libertades, como incluir varios temas de Bob Dylan del álbum «Out of Mind» porque es uno de mis favoritos. Son veteranos de Vietnam, su vida ha sido muy oscura, son almas dañadas... La música es importante.

P - ¿Ha terminado el rodaje de su próximo filme?

R - Sí. Mi próxima película es «Where’d You Go, Bernadette», con Cate Blanchett, Kristen Wiig y Judy Greer, que quiero estrenar en mayo de este año. Otra historia sobre una mujer de mediana edad. No voy a revelar mucho más.