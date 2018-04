Reproches a Leticia Dolera en Twitter por criticar las portadas de las revistas femeninas

Actualizado 11/04/2018 a las 08:52

La actriz española Leticia Dolera es una firme defensora de los derechos de la mujer. En todos los eventos en los que hace acto de presencia deja algún comentario en favor del feminismo, por el que siempre está luchando. Sin embargo, su último movimiento en este aspecto no le ha salido tan bien.

En su perfil de Twitter, Dolera compartió un 'tuit' de la 'influencer' Barbie Xanax en el que hablaba del doble rasero al ilustrar a hombres y mujeres en las portadas de las revistas, poniendo de ejemplo a la publicación «GQ». En él se recopilaban varias portadas de mujeres posando en ropa interior mientras que a los hombres les fotografiaban en traje, camisa y corbata. «Double Standards», escribía Xanax.

Dolera, protagonista de «REC 3: Génesis», se hizo eco de dicho mensaje y añadió: «Busca las diferencias», en alusión al comportamiento machista de la publicación. Sin embargo, una 'tuitera' le respondió compartiendo una imagen de la actriz posando para la portada de la revista «FHM». «Pero vamos a ver, maja», comentaba en referencia al «doble rasero» al que pretendía referirse Dolera.

La respuesta de la tuitera fue recogida por la cuenta «Mejores Zasca!», que en apenas unas horas acumuló casi 5.000 interacciones.

Tras ello, la propia Dolera rebatió. «Esto no es un 'zasca', es otra portada que, aunque sea con mi imagen, sólo me da la razón. Obviamente, no habéis entendido nada de mi 'tuit'. Una pena que se os escape el machismo entre las teclas»,