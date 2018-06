El regreso de Belén Rueda al cine de terror

Actualizado 16/06/2018 a las 06:40

Belén Rueda vuelve a inquietar a los espectadores, como ya hizo en «El orfanato» o en «Los ojos de Julia», aunque esta «es terror de verdad». «No dormirás» cuenta cómo un grupo de teatro vanguardista experimenta con el insomnio para la preparación del montaje de una obra creada veinte años atrás por un grupo de pacientes. «Nunca había escuchado hablar del insomnio como una herramienta para montar una perfomance y llevar a los actores al extremo. Sabía que se había usado para la tortura o para explorar los límites del ser humano, pero nunca como algo voluntario», dice la actriz a ABC en la presentación de la película en el Festival de Cine de Málaga.

La madrileña da vida a Alma, un personaje que le costó preparar. «Acababa de llegar de Uganda, de rodar “El cuaderno de Sara”, cuando tenía que ponerme con ella. Pero no quería entrar en un sitio tan triste y tan oscuro», confesó. «Cuando empiezas a trabajar en el guion es una relación solo de dos: tu personaje y tú», añadía. Por suerte, el rodaje le quita esa «oscuridad»: «Cuando llegas al set hay un equipo y se van creando relaciones paralelas, se va sumando luz».

Entre el reparto, dirigido por Gustavo Hernández, está Natalia de Molina. «Hace de argentina, con su acento perfecto y todo», comenta orgullosa. Sin duda, la actriz jienense es una de las que más ha sufrido el rodaje. «Soy muy miedica», confesaba en «El Hormiguero». Pero no fue la única. «Rodamos la película en un antiguo orfanato que se había utilizado en época de guerra así que ya te puedes imaginar las atrocidades que se había hecho allí. Tenía cuatro plantas, pero cada día nosotros rodábamos en un punto concreto del edificio. Y te puedo asegurar que a nadie se le ocurría estar en un sitio donde no correspondiera. Estaba todo el equipo juntito», añadió Belén Rueda.

Natalia de Molina acompaña a Belén en «No dormirás» -ABC

Pero, ¿qué tiene este género para que reincida? «Parece que siempre hago este género», contestó entre risas. «Mezcla una realidad –todo aquello que puedes ver, tocar, oler…– con la que tenemos en nuestra cabeza. Muestra una realidad paralela a la sensitiva. Nos permite contar historias muy dispares, con fenómenos extrasensoriales y eso enriquece mucho la historia que estás contando. Concretamente, en esta película, la historia que vive cada personaje metiéndose en otros que en su momento existieron realmente y que se creen que son ellos. Nosotros le llamamos locura, pero ¿quién dice que la locura no somos nosotros diciendo lo que es normal?», reflexiona sobre la trama de «No dormirás».

Tres películas, tres géneros

Este año está siendo uno «increíble» para Belén Rueda: «Han salido tres películas, a cada cual más diferente». Primero llegó 'Perfectos desconocidos', una comedia que pone sobre la mesa un tema de actualidad que «ha provocado más de una risa incómoda». En febrero llegó «El cuaderno de Sara»: «Ha sido una película que me ha cambiado. África me ha enamorado. Cuando regresé de Uganda tras el rodaje, mi cuerpo llegó, pero hasta un mes más tarde no llegó mi mente. Me quedé atrapada allí». Ahora, es el turno de «No dormirás». «Pero después de esto tocan unas merecidas vacaciones, que ha sido un añito intenso», confiesa sonriente.