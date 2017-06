El regalo machista de unos cines a las mujeres que acudieron al pase de Â«Wonder WomanÂ»

Desde su estreno, «Wonder Woman» está teniendo una gran acogida tanto por parte de la crítica como del público. Por el aspecto feminista de la cinta y el personaje, En Estados Unidos se han hecho pases exclusivos para mujeres, una iniciativa que se ha extendido a otros países. Sin embargo, una cadena de cines ha generado una gran polémica en uno de estos pases.

Kinepolis, conocida en España por tener algunas salas, realizó en Bélgica un pase desafortunado y machista. El pasado 6 de junio, en una sala de Lovaina, entregó una bolsa con regalos para las asistentes. El contenido de la misma consistía en tres productos de limpieza (un escurridor, un cepillo de cocina y un estropajo para fregar platos) y un folleto de píldoras dietéticas.

Desde la compañía han insistido en que las bolsas no querían ser sexistas. Además, justificaron la elección de los productos alegando que formaban parte de los patrocinadoes de la empresa.

@Kinepolis Exclusieve goodiebag van Ladies at the movies!? Spons, borstel en aftrekker... Perfecte tools voor een Wonder Woman? 🤔 pic.twitter.com/6VlIGCJ7cj