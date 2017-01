HBO recrea en un documental el atentado de la sala Bataclán

El 13 de febrero, los integrantes del grupo Eagles of Death Metal revivirán el que fue el peor día de su vida. 89 personas que asistían a su concierto en la sala Bataclán de París fueron asesinadas el 13 de noviembre de 2015.

«Eagles of Death Metal: Nos Amis (Our Friends)» es el título elegido por HBO para el documental producido por el canal de cable y que ha dirigido Colin Hanks («Fargo» y «Dexter»). Además, estará presente en la cinta Bono, de U2, que no se ha querido perder la oportunidad de lanzar su discurso en este nuevo documental.

Tres meses después del cruel atentado, los integrantes de la banda de rock regresaban a París para concluir el espectáculo que los terroristas interrumpieron. A partir de las imágenes de la llegada al lugar de los hechos, y de entrevistas personales con los miembros del grupo, Colin Hanks reconstruye uno de los ataques que más ha conmocionado a occidente. Una oportunidad para conocer de primera mano el horror que vivieron sus protagonistas.