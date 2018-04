«Una razón brillante»: El populismo de lo (in)correcto

Actualizado 02/04/2018 a las 14:19

Al reputado profesor Pierre Mazard la prensa le llama «facha» y sus alumnos le graban en clase mientras explica que hace cincuenta años uno no podía poner a su hijo un nombre que no estuviera en el santoral y hoy te puedes apuntar en el registro civil «como Silla o como Mohamed». Cuando su rector le llama al orden, el profesor no tiembla: «Te molesta que sea políticamente incorrecto, igual prefieres que diga cada dos frases “Je suis Charlie”». Con ese punto de partida arranca la película «Una razón brillante», en la que su director, Yvan Attal, diseña un protagonista al que se empeña en caricaturizar como un resentido contra cualquier forma de sociedad actual. «La retórica del odio está favoreciendo a los populistas y a la extrema derecha», argumenta al teléfono el director israelí nacionalizado francés, que horas antes de la conversación había tenido que abandonar una charla universitaria al sentir el antisemitismo de alguno de los jóvenes que participaban.

Frente al veterano profesor, Yvan Attal sitúa a una estudiante de orígenes argelinos que cada día tiene que recorrer media ciudad para llegar de su empobrecido barrio a la universidad. La chica, con más odio hacia la sociedad que el profesor, piensa que todo conspira contra ella y los suyos para evitarle escalar socialmente. El choque es inevitable: en un enfrentamiento dialéctico el primer día de clase, alumna y profesor se ven abocados a colaborar en un concurso de oratoria con el que salvar su futuro. A partir de ahí, lo previsible: el discurso del profesor pierde el prefijo y su compañera acepta ser tutorizada por él. Sin destripar nada -son los primeros minutos del filme- cabe destacar la loa al lenguaje que hace la película. Pierre convence a Neïla de la importancia de hablar bien para destacar en una sociedad cada vez más empobrecida culturalmente. En una de sus reuniones, el profesor lamenta que hoy día, la opinión de un Nobel se pierde ante el ruido de los necios en las redes. Una idea que también comparte el director: «Nos falta más reflexión ante tanto Twitter y tanto “like”», lamenta.