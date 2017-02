Raúl Arévalo, de actor a director novel

Raúl Arévalo se estrena como director de la mejor manera posible. Su ópera prima, «Tarde parala ira», cuenta con 11 nominaciones a los Goya. Entre ellas están a Mejor Película y Mejor Director. «Me encantaría que los Goya fueran repartidos. Me encantaría que el equipo ganara alguno», reconocía el director a ABC. «Ahora, también es cierto que para una primera película mola no ganar tampoco tanto. Pasas de decir "no está mal para una primera película" a "está sobrevalorada" en nada. Eso no mola», añade.

Hasta ahora lo conocíamos como actor. Inició su carrera en televisión y dió el gran salto con «Azul Oscuro Casi Negro». Gracias a esta interpretación, ganó el Premio de la Unión de Actores al Mejor Actor Revelación. Desde entonces, no se ha separado del cine. Fue uno de los protagonistas de «El camino de los ingleses», de Antonio Banderas. Y, entre otras películas, tiene un papel destacado en «Primos». También ha protagonizado «Promoción fantasma» y «Cien años de perdón». Con «Tarde para la ira» ha conseguido dar un giro radical a su carrera.