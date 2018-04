El racista descarte a la estrella india Priyanka Chopra: «Querían a alguien que no tuviera la piel marrón»

Actualizado 12/04/2018 a las 10:44

Ni ser una estrella de Bollywood ni la mejor amiga y probable dama de honor de Meghan Markle le ha servido a la actriz Priyanka Chopra para evitar que la excluyan de ciertos proyectos.

La india, que ya participó en la serie americana «Quantico» y en la más reciente «Baywatch: Los vigilantes de la playa», ha tenido que enfrentarse a comentarios racistas sobre su tono de piel, en proyectos de los que automáticamente quedó excluida durante el casting al conocer su procedencia.

En una entrevista a 'InStyle', Chopra reveló que esto había sucedido el año pasado: «Hice una audición para una película y alguien del estudio que iba a producirla llamó a mis agentes para decirles que tenía el 'físico equivocado' para lo que estaban buscando».

La actriz se quedó confundida con la excusa, e intentó averiguar algo más a través de su agente, que finalemente le contó la verdad, sin filtros. «Al principio no lo entendía. Los actores podemos transformarnos para un papel. Así que le pregunté a mi agente cuál era el problema. ¿Necesitaban que adelgazara? ¿Necesitaban que me pusiera en forma? ¿Qué me musculara? ¿Qué significaba eso de físico equivocado?», relató.

«Fue entonces cuando mi agente me contó la verdad, asegurando que lo que buscaban era a alguien que no tuviera la piel marrón. Me quedé muy afectada», reconoció Priyanka Chopra.