«Pulp Fiction» se reestrena este fin de semana para llevarte a los cines de los años 90

Hay imágenes que se han desvanecido del imaginario de lo que significaba ir a una sala de cine. Los acomodadores, por ejemplo, son ya parte de un pasado tan lejano como el celuloide. En 1994, cuando se estrenó «Pulp Fiction», que a España llegó a principios de 1995, todavía se podía ir a cines como el Palacio de la Música, en Madrid, y tener la sensación de ser una estrella de Hollywood. Hoy, con los grandes teatros del centro de las ciudades convertidos en tiendas de ropa barata y las pantallas de casa emitiendo en «Ultra HD», la percepción del cine ha cambiado.

Para los nostálgicos y para los millenials que no vivieran el estreno de «Pulp Fiction» en los cines, la distribuidora 39 escalones ha estrenado este viernes en más de 70 salas de nuestro país el clásico (y obra maestra, una más) de Quentin Tarantino. Una fiesta del séptimo arte que en algunos cine se repondrá como un evento único y, en otros, como un estreno más que esté en cartelera toda la semana.

También parecen cosas del pasado las críticas de cine de 5000 caracteres donde todos los puntos de la película se desgranaban al detalle. Hoy lo que se lleva son las calificaciones numéricas, el apartado de «lo mejor» y «lo peor», y una «Instagram Stories» de un «influencer» diciendo que ha ido a ver la película. A veces, el futuro es peor de lo imaginado; por eso os dejamos con la crítica de Oti R. Marchante de cuando se estrenó en España «Pulp Fiction».

Crítica de Pulp Fiction, publicada el 13 de enero de 1995 en ABC del Ocio

A Tarantino ya no hay quien lo pare ni quien le haga sombra. Es incluso carne de crucigramas. Horizontales: 1. Con nueve letras, director de cine. «Reservoir dogs» era una película tan seca y espinosa que, o daba urticaria, o era lo más in­ novador y brillante del cine de los últimos años (en realidad, la misma persona también podía te­ ner ambas reacciones}. «Pulp fiction» salió directa hacia el Festival de Cannes: llegó, fue vista y venció... Al César, lo que es del César: esta segunda película de Ta­rantino es divertida, ori­ginal, violenta, inteli­gente, sorprendente, tiene la estructura narra­tiva de un perro jugando con su cola y unos diá­logos saltarines y crujientes como cortezas en aceite hirviendo. Si Robert Altman hacía «Vidas cruzadas», Ta­rantino, siempre en el más allá, hace «Muertes cruzadas».

«Pulp fiction» será, en cuanto acaben de ben­decirla en los próximos Oscar, la película del año, y por lo tanto ha de tratarse con el respeto debido y aceptar como falsas las impresiones de «bluff fiction». Taran­tino se mueve en esta película en el terreno que le es propicio, entre la violencia y el cachondeo (Thompson y Goodis se echan un pulso después de beberse un garrafón de whisky, de Kentucky): empieza con un atraco, sigue con una pequeña matanza de varias personas, continúa con una ración en plano corto de droga dura en vena, entre esto y aquello hay varias es­ cenas de sangre a lo grande, un atropello, una sodomización (ésta, sólo para divertirse). algunos disparos a bocajarro, una resurrección y un milagro. Impre­ sionante.

Lo que mejor hace Tarantino es desvelar la gran diferencia que hay entre un argumento pa­sable y un guión genial. He aquí la historia en dos trazos: un par de gangster han de recuperar una valiosa maleta; luego, uno de ellos saca a pasear a la mujer del jefe, el cual acaba de amañar un combate de boxeo con un púgil que, en vez de tirarse en el quinto, lo gana por KO y huye con la bolsa de las apuestas.

En fin, una historia que se le puede ocurrir a cualquier pelanas entre la merienda y la cena, pero que Quentin Tarantino convierte en un guión lleno de guiños, de sal, de pimienta, de cine que se ve sin pestañear y que pasa con la rapidez de un macarra en su moto.

Con tan excelente guión en la mano, Tarantino apura luego al máximo su cinefilia para hacer una película en los límites del delirio y la brillantez..., incluso por momentos traspasa holgadamente esos límites: dos gangster discuten sobre la conveniencia de dar o no un masaje en los pies a una mujer mientras se disponen a matar fríamente a carias personas; el boxeador duro y sonado se convierte en un pastel de crema ante la posi­bilidad de que aparezcan lágri­mas en la carita de su frágil no via; uno de tos gangster te des­cerraja un tiro en la cabeza a un muchacho porque el coche en que viajan ha cogido un pequeño bache, con lo que se organiza una sangría en el interior que les obliga a rodar la secuencia más sorprendente del filme: Harvey Keitel llega, como un «mister proper» del hampa, para dejarlos a ellos y al coche como los chorros del oro en un pispás...

Todas estas escenas y otras muchas, que no tienen precisamente la virtud de contribuir a la mejor digestión de la au­diencia ni a elevar su ca­tadura moral, se aceptan y se soportan de buen grado gracias al sentido del humor (macabro) de Tarantino, y a que lo único que pretende con ellas es matar de risa (en su caso, rematar) al espectador normal (es de­cir, ya algo anormal). Y en esto se diferencia Ta­rantino de, por ejemplo, el Oliver Stone de «Ase­sinos natos», en que mientras éste se cree que está haciendo el testimonio de los siglos futuros, Tarantino hace «pulp», mete en su bati­dora toda la culturilla de las últimas décadas, se la bebe y la vomita entre risas y cachondeos. Como sin darse impor­tancia, aunque en el fondo será él quien quede como testimonio para el futuro.

Todos los actores ele­gidos por Tarantino (y también hay un punto de extravagancia en esto) están a la altura de la re­friega fílmica: John Tra­volta nunca, ni siquiera entonces, ha estado mejor; su creación de ase­sino macarrón y colgado llega a ser incluso entrañable. Bruce Willis, igual: Taran­tino ha sabido sacarle de su rostro esa expresión de coeficiente mental por los suelos sin per­derle el respeto y haciéndoselo ganar ante los demás. Uma Thur­man, Tim Roth, María de Medeiros ... , todos en su punto más alto..., salvo Harvey Keitel que está, literalmente, de punto y final.