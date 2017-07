Ivan da Silva Martins ha pasado de ser uno de los actores de «Ciudad de Dios» a convertirse en el fugitivo más buscado de Río de Janeiro como sospechoso de matar a un policía. La historia de su vida está desde ahora en el propio largometraje, una vida en la que la realidad ha imitado al arte de una forma trágica. Ivanzinho eligió el mismo camino del crimen que vivió como personaje cuando interpretó a uno de los chicos de la pandilla de Zé Pequeño.

Actualmente está acusado de ser miembro de una peligrosa facción de narcotraficantes de Río de Janeiro y uno de los tres sospechosos de matar al policía militar Hudson Silva de Araújo

Mientras que buena parte de sus compañeros de escena se abrió un camino en el arte, Ivanziño, como era llamado en la adolescencia,, un bandido cruel, de 34 años, líder del tráfico en la favela Vidigal, que ya fue condenado y preso dos veces por asalto. Actualmente está acusado de ser miembro de una peligrosa facción de narcotraficantes de Río de Janeiro y uno de los tres sospechosos de matar al policía militar Hudson Silva de Araújo, al que hace una semana le tendieron una emboscada.

Su supuesta víctima, Araújo, es el policía número 91 asesinado en los siete meses que lleva el año, en una de las peores crisis de violencia que vive Río de Janeiro. Una crisis de orden público que se suma a la económica después de que Río fuera la sede del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos. El policía también es el primero que muere en Vidigal tras la creación de una Unidad Policial de Pacificación en 2012 (UPP), ya que esa favela, ubicada en una ladera de la ciudad con vistas panorámica de la playa, fue el local donde se concentraron iniciativas sociales importantes, como la que en 2002 llevó a este grupo de adolescentes a las pantallas de cine de todo el mundo.

Leandro Firmino es Zé Pequeño (3d)

«Durante el rodaje fue todo muy bien, él iba a los ensayos y nunca nos dio problemas. Y sabía actuar», cuenta el cineasta Fernando Meirelles, director de la película que disputó el Oscar en 2003, en una entrevista al diario «O Globo». Meirelles, que dirigió uno de los filmes mejor valorados de los últimos 20 años, manifestó su tristeza con las noticias sobre el actor, que tenía un papel pequeño como acompañante de Zé Pequeño, pero que se destacó en una de las escenas más emblemáticas del largometraje, cuando la pandilla es fotografiada por Buscapé, el antagonista de Zé Pequeno, que resiste al crimen y se vuelve fotógrafo.

Una película para salvar a los niños de las favelas

Iván fue uno de los niños y adolescentes seleccionados para la película a través de la ONG Nós do Morro (nosotros los de la favela) que promovía la actuación y el cine como una alternativa al mundo de las drogas y de la violencia, muy común en las favelas y las regiones más pobres de Brasil.

En un documental sobre los diez años de la película, Iván cuenta que cuando «Ciudad de Dios» se estrenó, él ya estaba preso por el robo de un coche, y que cuando salió de la cárcel por su cumpleaños, reunió a la familia para verla. «Me preguntan por qué escogí esta vida. Porque necesito dinero,. Todo eso no me sirvió para nada. No tiene sentido hacer una película conocida mundialmente y no tener un centavo», declaró en el propio documental.

«Me apena saber que no supiera tomar buenas decisiones en la vida», dijo al diario «Extra» Leandro Firmino, el actor que interpretó el protagonista Zé Pequeño y que hoy es profesor de actuación para jóvenes pobres en São Gonçalo, un municipio vecino a Río. Firmino, así como otros personajes de la película, siguen trabajando como actores, incluso en películas y en producciones internacionales de la cadena «Globo».

Secundarios sin suerte

En mayo, otro actor de la película, Rubens Sabino, que interpretó el personaje Neguiño, fue encontrado en Cracolandia, un antro de venta de crack en el que se amontonan cientos de drogadictos en el centro de São Paulo. Sabino, que era uno de los protagonistas de la película, contó en entrevista al portal «G1» que vivió cuatro años en ese local, drogándose, y que estaba desintoxicándose para ir a vivir a Lisboa, donde había encontrado un trabajo.

Alexandre Rodrigues, que interpretó al protagonista Buscapé, se mudó de Río a São Paulo en busca de más oportunidades y denunció en una entrevista a «O Estado de São Paulo» la falta de oportunidades en Brasil para los actores negros. Sin embargo él siguió luchando por encontrar un camino y se muestra agradecido por las puerta que le abrió la película, un destino muy distinto que el de su colega de reparto que nunca salió del papel de villano.