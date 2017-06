«La promesa»: El horror de un genocidio silenciado

El primer guión de «La promesa», que se estrena esta semana en España, se escribió en 1940 pensando en que lo protagonizaría Clark Gable. Sin embargo, tuvo que quedarse en los armarios del estudio MGM tras las amenazas que recibió por parte del Gobierno Turco, que no quiso que el mundo viera en la gran pantalla cómo, en los últimos días del Imperio Otomano, los cristianos ortodoxos eran exterminados en aquellas tierras. Esta no es la historia de una película que ha pasado 70 años cogiendo polvo en un armario, es la historia de un genocidio que Turquía no solo niega sino que intenta evitar que el resto del mundo conozca.

«Los intentos de Hollywood de contar la historia del genocidio armenio son fascinantes. Hubo dos proyectos importantes en los años 50; uno basado en el libro 'Forty Days of Musa Dagh' de Franz Werfel, que fue un bestseller en Europa y Estados Unidos, y otro, en el que se inspira «La promesa». «El Gobierno de Turquía exigió al departamento de estado norteamericano que detuviera estas películas. Luego, en los 70, lo intentó de nuevo Silvester Stallone sin ningún éxito», explicó el director de «La promesa», Terry George, en Los Ángeles.

Kirk Kerkorian, presidente de MGM en los 50 e hijo de la diáspora armenia, trató de llevar al cine la historia de sus antepasados. En su afán porque se contará en el futuro, dejó cien millones de dólares en su lecho de muerte para que el filme se llevará a cabo. «Nunca le conocí. Cuando me uní al proyecto ya estaban Christian Bale y Oscar Isaac contratados. Kirk murió antes de que se rodara. De hecho, él mismo había escrito un guion que estaba bien, aunque sin terminar. Para que el toque de Kirk siguiese presente en el proyecto, Eric Esraillian lo supervisó. El plan ha sido continuar la visión que Kerkorian tenía, es decir, informar a la audiencia sobre la violencia y la tragedia del genocidio. «Aprendí, rodando mis filmes anteriores 'En el Nombre del Padre' y 'Hotel Rwanda', que cualquier cosa que pones en la pantalla tiene que haber sido investigada. Cuando añades escenas ficticias, no puedes distorsionar los eventos reales ni a la gente real que representas. He intentado que las escenas fueran genuinas para que el público se identificara con ellas», admite George.

Del genocidio a la diáspora armenia

En 1915, los líderes del gobierno turco ejecutaron un macabro plan de matar y expulsar a los cristianos armenios del Imperio otomano. A principios de los años 20 más de un millón y medio de cristianos armenios habían sido asesinados; los supervivientes, expulsados de su tierra. Hoy, los historiadores llaman a estos hechos genocidio armenio y a la expulsión, la diáspora armenia. «Terry quería comprometerse como artista, prestar su voz a una causa que lo necesita. A mí me sorprendió el material. Descubrí que los eventos reales fueron bárbaros hasta extremos que uno no puede creer. Las atrocidades a las que sometieron a este pueblo no se ven reflejadas en pantalla, no podíamos», aseguraba.

«Le pregunté a Terry por qué elegía no mostrar de forma gráfica los hechos y me dijo que quería que los jóvenes fueran a ver la película. Que no sintieran repulsión ante las imágenes, aunque fuera cierto, porque cuando uno ve ese tipo de realidades se cierra emocional y físicamente ante la historia», reveló Christian Bale, que en el film da vida a un periodista de Associated Press. «El mío fue un personaje real, un hombre que vivió estas circunstancias, inteligente, de fuertes convicciones, sin miedo a decir lo que piensa y, sobre todo, provocador. Eso, invariablemente, irrita a los políticos, a los dirigentes, porque tiene razón en lo que dice», añade.

Hasta el día de hoy, la historia de «La promesa», del genocidio y la diáspora armenia, es algo que el gobierno turco trata de esconder. «Me entrevisté con muchos armenios para preparar mi interpretación. Tengo que confesar que no sabía absolutamente nada de la diáspora armenia antes de rodar esta película, lo cual me parece realmente sorprendente. Sé que se ha intentado disfrazar lo ocurrido por lo que hay una falta de conocimiento en la opinión pública sobre este tema. Una vez que leí el guion, entendí que aquellos que son asesinados por daesh hoy en día son los mismos a los que mataban hace cien años. Hay muchas similitudes entre lo que sucede en la actualidad y lo que ocurrió hace un siglo», terminó Bale.