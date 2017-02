«La duda» (**). 21.50 La 2. España. 1972. Drama. 92 m. Director: Rafael Gil. Intérpretes: Fernando Rey, Analía Gadé, Rafael Alonso. La versión que hizo Rafael Gil de la novela «El abuelo», de Benito Pérez Galdós, no se acaba de quitar el corsé y se queda a medio camino en lo melodramático, lo poético y lo profundo del original (ese tramo que falta del camino aquí lo recorrieron José Luis Garci y su película un cuarto de siglo después). La vuelta del conde de Albrit, la carta de su hijo fallecido (cuyo contenido, motivo de «la duda», se le oculta aquí al espectador), la frivolidad de su nuera…, el espíritu de la obra está removido, aunque la interpretación de Fernando Rey es buena (no genial, como la de Fernán Gómez), Analía Gadé es vistosa y descarada, y Rafael Alonso, villano en esta película (el traicionero Senen) y el gran Pío Coronado en su versión más reciente.

«El asesino». 22.40 Antena 3. EE.UU. 2007. Acción. 91 m. Director: Philip G. Atwell. Intérpretes: Jet Li, Jason Statham, John Lone, Devon Aoki.

No hay que acudir a una lupa para ver el mayor y puede que único interés de esta película: el enfrentamiento entre los dos repartidores de mojicones más rotundos de los últimos tiempos, Jet li y Jason Statham. El uno muy asesino y el otro también, pero en agente del FBI. Mucha acción, mucha mafia oriental, mucha búsqueda, pero el choque de trenes se hace esperarar demasiado…

«Solo ante el peligro II». 17.15 13 TV. EE.UU. 1980. Western. 96 m. Director: Jerry Jamenson. Intérpretes: Lee Majors, David Carradine, J. A. Preston.

Que lo mismo no era tan necesario hacer esta segunda parte, ni que Will Kane, que se fue siendo Gary Cooper, regresara al pueblo un año después siendo Lee Majors (pero, ya hecha, pues no se ve del todo mal, un western con su sheriff corrupto, sus líos y su punta de acción para devolver las cosas a su buen lugar).

«Wild Wild West». 0.40 Antena 3. EE.UU. 1999. Comedia, western. 106 m. Director: Barry Sonnenfeld. Intérpretes: Will Smith, Kevin Cline, Kenneth Branagh, Salma Hayek.

Mezcla de western, fantástico y comedia sobre el personaje de la serie televisiva Jim West, aquí con algún detalle peculiar (el color de la piel del protagonista, Will Smith) y con un mayor grado de extravagancia en los personajes de Kevin Cline (el sheriff Artemis Gordon) y el villano Arliss Loveless (Kenneth Branagh).