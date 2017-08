Primeras imÃ¡genes oficiales de Josh Brolin como Cable en Â«Deadpool 2Â»

Varios meses después de conocerse que «Deadpool 2» llegaría a los cines con nuevos y extravagantes personajes, el propio actor Ryan Reynolds, protagonista y productor de la cinta, ha vuelto a publicar en su cuenta oficial de Twitter dos imágenes oficiales del personaje de Cable. «Todos tenemos ese tío gruñón y armado hasta las cejas que viene del futuro. #PremiumCABLE #JoshBrolin», reza el mensaje de la primera publicación.

Cable será interpretado por el actor Josh Brolin y será el compañero, muy a su pesar, de Wade Wilson, que viene del futuro y tiene telequinesia. Al fichaje del intérprete para interpretar a este personaje le han seguido numerosos adelantos en redes sociales por parte del actor, que se ha preparado físicamente para interpretarlo hasta el punto de tener un cuerpo irreconocible. Con este papel, y con el próximo de Thanos, Brolin vuelve a la palestra de los actores de moda, dos roles peligrosos, fantásticos y camuflados, que deberá interpretar con la maestría que le caracteriza.

Las imágenes oficiales muestran la apariencia que tendrá este nuevo personaje en la película. En un primer plano, se pueden ver las prótesis faciales y el maquillaje de Cable y, en la segunda, el cuerpo entero, en la que vemos a una especie de «Terminator» acompañado de una buena pistola. Esta última imagen, Reynolds avisa que «"Deadpool 2" es tu proveedor de Cable premium», haciendo un juego de palabras con la industria de la televisión por cable.

