Actrices, directoras y productoras españolas han acaparado este año parte de la atención de la alfombra roja de la 31 edición de los Premios Goya con su reivindicación para que se incrementen los papeles femeninos en el cine patrio. Así, como sus colegas femeninas de Hollywood, han reclamado no sólo más interpretaciones sino que sean de calidad, dejando de lado el 'rol' de acompañantes.

La primera y más explícita en llevar esta petición a la fiesta del cine español ha sido la actriz Cuca Escribano, que ha desfilado luciendo un chal reivindicativo en el que se puede leer: "Más personajes femeninos".

"En España hay un 52% de mujeres y los personajes femeninos en el cine son un 20%. Y la mayoría de prostituta. Hay mucha testosterona y tiros en las películas. Quiero más 'Tomates verdes fritos' y 'Thelma y Louise'. El cine tiene que contar la vida y nosotras existimos. Estamos dando una visión sesgada. Yo ahora estoy de productora y no ha sido peor porque he buscado. Este año no he rodado pelis y no me pasaba desde mis comienzos", ha recalcado.

Beatriz Bodegas, productora de 'Tarde para la ira', nominada al Premio Goya 2017 en la categoría de Mejor Película, ha reivindicado una educación a favor del cine. "Creo que para el cine español hace falta educar a la gente desde niños en el respeto al cine porque es cultura y educación. También debería estar previsto que haya mas películas al margen de las televisiones y no esté solo en manos de tres", ha advertido. Además, ha señalado que no recibe tantos proyectos con papeles femeninos. "Me gustaría. De todas formas, cuando entra la creatividad el sexo desaparece", ha asegurado.

En esta línea, María León ha señalado que hay que fomentar los papeles femeninos pero, sobre todo, el talento, aunque no tengan todas las ayudas que desean. Igualmente, Ruth Díaz, nominada a Mejor Actriz Revelación ha añadido que sí es un buen día para reivindicar los papeles femininos porque, aunque hayan, suelen ser de acompañantes. "Salimos perdiendo", ha señalado.

También la directora Nely Reguera, nominada a Mejor dirección Novel, ha señalado que conseguir más presencia de la mujer en el cine es "un camino" que hay que seguir y que se conseguirá "poco a poco". A su juicio, es "interesante" porque no deja de ser una mirada "más plural".

La actriz Candela Peña ha reivindicado igualmente más presesncia femenina. "Ocupamos solo el 20%, cobramos menos... No está cambiando nada. Pero esta noche me voy a coser la boca,se lo he prometido a mi madre", ha asegurado.