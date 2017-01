El debutante Raúl Arévalo lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a demostrar que va a poner su nombre en el cine español gracias a su película «Tarde para la ira». Como ya lo hicera en los Premios Forqué, la película fue elegida como la mejor del año en la cuarta edición de los Premios Feroz, otorgados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. «Tengo que agradecérselo a Bayona y a Sorogoyen, con todos los directores con los que he trabajado antes porque, gracias a ellos, he aprendido a hacer cine», decía Arévalo al recibir el premio a mejor director. Su filme también se hizo con el galardón a mejor película dramática, mejor actriz de reparto (Ruth Díaz) y mejor actor de reparto (Manolo Solo).

La otra película galardonada, esta vez como mejor comedia, fue «Kiki, el amor se hace» de Paco León. El mejor actor protagonista no se lo llevó Antonio de la Torre, quien suficiente tuvo con mantener el tipo durante la gala. Quién se hizo con el galardón fue Roberto Álamo por «Que Dios nos perdone». Como mejor actriz se lo quedó Bárbara Lennie por su actuación en «María (y los demás)». «¡Emma! ¿Dónde está Emma? Ay, que no me lo esperaba», decía la actriz emocionadísima mientras la protagonista de «Julieta» la miraba con devoción. «Lo quiero compartir con ellas. Os quiero», aseguraba mientras no paraba de reir e intentaba ofrecérselo a Bimba Bosé.

El toque de humor en el Palacete de los Duques de Pastrana lo dio Antonio de la Torre con su monólogo inicial. «La gente dice que siempre hago lo mismo», dijo con inseguridad al monstruo de Bayona de «Un Monstruo viene a verme», la única representación de esta superproducción española en la gala. «Un actor no tiene que tener miedo a hacer el ridículo», le replicó el personaje. «He ido ¡tres veces! a 'El Hormiguero'», contestaba el presentador. Aunque lo que le hizo sacar el coraje suficiente para salir al escenario fue el comentario «si no lo haces tú, lo hará Luis Tosar... y será un actor más versátil que tú».

La pequeña pantalla

En esta edición, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España decidió incorporar a las series de televisión (y de alguna plataforma de streaming). Pese a que «El Ministerio del Tiempo» partía como la gran favorita con ocho nominaciones, «Paquita Salas» le ganó el pulso. «¡Ay, Dios mío! No me lo puedo creer», decía Javier Calvo Guirao al teléfono nada más recibir el premio mientras Javier Ambrossi gritaba «¡esto es un sueño!» emocionado. No solo consiguieron el galardón a mejor comedia, Bryas Efe se consagró como el mejor actor protagonista y Belén Cuesta como mejor actriz de reparto. «Sabemos todo el esfuerzo que hemos puesto y aquí tenemos la recompensa», dijo entre lágrimas la actriz.

Sin embargo, «El Ministerio del Tiempo» tampoco se quedó atrás. Consiguió el premio a mejor serie dramática y Aura Garrido se postuló como la mejor actriz protagonista de una serie. Una de las sorpresas de la noche fue el doble galardón que concedieron al mejor actor de reparto televisivo: «Aquí hay dos sobres». Los elegidos fueron José Sacristán por «Velvet» y Hugo Silva por «El Ministerio del Tiempo».

Aún le queda guerra

«Va a venir una persona que me importa y admiro mucho así que nada de ¡que moñas! ¡que guay!». Así anunciaba Álex de la Iglesia la llegada del Premio Honorífico a Narciso Ibáñez Serrador. «Es uno de los directores que más nos ha influenciado a los que estamos trabajando ahora. Quería hacer el cine que a él le molaba. Lo hacía todo tan bien que reconocer que era bueno y encima teniendo tanto exito... era muy complicado», añadía.

Chicho Ibáñez Serrador ha hecho películas que han cambiado la forma de mirar el cine español, con títulos como 'Quién puede matar a un niño' o 'Residencia'. «Haré una película más o un trabajo más en televisión, si me dejan», agradecía, quién definió a de la Iglesia como «este exgordito». «No para dar una lección más», concluía.