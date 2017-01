En la cuarta edición de los Premios Feroz, Álex de la Iglesia fue el encargado de entregar el Premio Honorífico. «Va a venir una persona que me importa y admiro mucho así que nada de ¡que moñas! ¡que guay!». Así anunciaba el presidente la llegada del Premio Honorífico a Narciso Ibáñez Serrador. «Es uno de los directores que más nos ha influenciado a los que estamos trabajando ahora. Quería hacer el cine que a él le molaba. Lo hacía todo tan bien que reconocer que era bueno y encima teniendo tanto exito... era muy complicado», añadía.

Ibáñez Serrador ha hecho películas que han cambiado la forma de mirar el cine español con títulos como «Quién puede matar a un niño» o «Residencia», incluso se atrevió con la televisión con el mítico «Un, dos, tres». «Estoy aquí gracias a él», confesaba el presidente antes de que subiera el director al escenario.

«Haré una película más o un trabajo más en televisión, si me dejan», agradecía, quién definió a de la Iglesia como «este exgordito». «No para dar una lección más. Lo que sí es terrible y que todos vosotros me estáis mirando con respeto y a mí el único que me tiene respeto es mi hijo, que es un señor muy guapo y que está aquí detrás. La próxima vez que haya una recepción, antes verán película más», concluía.