Como preludio de lo que se espera cada vez que Javier Bardem aparece en la película, la oscuridad se adueña de la pantalla. Las tinieblas sirven para anunciar al villano Salazar, y también para destacar el potencial del español, más cómodo explorando las sombras de la humanidad que sus luces.

Siguiendo al pie de la letra la premisa de Mae West («cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mejor»), Bardem amplía su versatilidad con personajes incómodos, explotando cada arista de su complicado -y agriado- carácter. Con los hermanos Coen creó al malvado Anton Chigurgh, cuyos inquietantes silencios y profunda mirada imprimeron una perturbadora atmósfera a «No es país para viejos». La Academia le premió con el Oscar a mejor actor de reparto en 2007, continuando el legado de malos con estatuilla como Kathy Bates («Misery») o Anthony Hopkins («El silencio de los corderos»).

Mimetizarse con el lado más siniestro del ser humano le ha salido bien al español, de ahí que cinco años después de interpretar al icónico villano repitiese como némesis, esta vez de James Bond, en «Skyfall». Su perverso y amanerado Raoul Silva, que solo conservaba de Chigurgh la maldad y el pelucón, le valió el aplauso de la crítica, que encumbró al estridente personaje como uno de los mejores contrincantes en el amplio currículum del agente 007.

Sin embargo, no ha sido Hollywood el primero en sacar lo «peor» del actor. A lo largo de su filmografía no ha faltado nunca el coqueteo del intérprete con el lado más oscuro de las personas. El sanguinario asesino Romeo Dolorosa de «Perdita Durango» (Álex de la Iglesia, 1997) o uno de sus primeros papeles en la Meca del Cine como el narcotraficante Félix en «Collateral» (2004), de Michael Mann, no hacen más que evidenciar el talento de Bardem para camuflarse con el mal. Algo que volverá a hacer en su próximo proyecto, dando vida a Pablo Escobar en un filme que dirigirá Fernando León de Aranoa.