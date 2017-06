Â«PielesÂ»: la parada de los Â«monstruosÂ» de Eduardo Casanova

Carmen Machi recuerda el día que vió a Eduardo Casanova, con 12 años, hacer el casting de «Aída». «La manera en la que improvisó fue asombrosa. Tenía unas referencias culturales que me flipaban y podía recitar todos los guiones de Almodóvar. Desde entonces le admiro por toda la libertad y creatividad que ha demostrado», confiesa la actriz, que no pudo evitar las lágrimas el día que su excompañero de serie le llamó para hacer «Pieles»: «No paraba de darle las gracias. Para mí era muy emocionante estar en su primer largometraje», añade.

La estrella de «Ocho apellidos vascos» o «El bar» se refiere a la sorprendente historia sobre «gente deforme» y con problemas para encajar en la sociedad, que el director de 26 años ha contado en 77 minutos: «Hacerla más larga era quitarle fuerza y yo, cuando me como una tarta, quiero que sepa todo el rato», explica Casanova sobre una cinta en la que él mismo ve el humor oscuro de Todd Solondz, el surrealismo de David Lynch o los personajes de Tod Browning en «La parada de los monstruos» (1932).

Machi interpreta a una madre desequilibrada con un hijo que quiere cortarse las piernas para ser sirena. Se unen a ella Candela Peña, Macarena Gómez, Ana Polvorosa, Secun de la Rosa o el mismísimo Jon Kortajarena, al que el cineasta escogió, asegura, «porque se dedica a vender su impresionante cuerpo y porque contar con la figura deformada de una de las personas más guapas del mundo destaca el mensaje de que lo más importante no es precisamente el físico».

Todos ellos dan vida a una serie de personajes singulares y marginados socialmente —una prostituta sin ojos, una chica con un ano en lugar de la boca, otra con el rostro malformado— que se esconden, recluyen, enamoran o tratan de suicidarse «en busca de su lugar de felicidad». «La película es una celebración de la diferencia, claro, pero también es una reflexión sobre otros asuntos como la eutanasia, los constructos sociales, la maternidad, la maldad del ser humano o sobre lo que somos y lo que queremos ser», puntualiza el cineasta.

«Si no hubiera entendido el mensaje crítico, no habría podido interpretar a Guille», reconoce el top model vasco, que se mete en la piel de un hombre absolutamente desfigurado a causa de un accidente de juventud, que sueña con hacerse una cirugía estética para recuperar su belleza. «Al leer el guion dudé de si había dejado volar mucho mi imaginación o si había entendido bien ese punto de vista tan surrealista y profundo de Eduardo, pero, tras hablar con él, me convencí de que era una maravilla poder salir de quién soy habitualmente y conocer todos esos complejos», cuenta Kortajarena, sobre este filme producido por Álex de la Iglesia e inspirado en «Eat The Shit», uno de los siete cortos que Casanova dirigió antes de esta puesta de largo.

Dos años de trabajo, con la escritura del guion incluida, para dar forma a este universo grotesco, valiente y original, inundado de color rosa en casi todo el metraje como sello personal de madrileño, que ya causó una gran sorpresa en el Festival de Berlín y ganó el Premio Jurado Joven a la mejor película en el último Festival de Málaga. «A pesar de toda esa estética —subraya Machi— “Pieles” aborda un tema muy serio: el de este mundo enfermo en el que vivimos, donde se le da un valor excesivo a la apariencia física. Eduardo tiene un punto de enfado con la sociedad desde muy pequeño y, con toda esa cantidad de tonos dulces marca de la casa, lo que hace es presentarte una cantidad de mierda tremenda, con personajes llenos de dolor e incomprensión». Algo de lo que es consciente Casanova, que sabe que el rosa es la parte más llamativa de su trabajo, pero que también «es el mejor color para esconder la oscuridad».

Para la pregunta del millón —¿por qué el físico nos importa tanto en la sociedad?—, Carmen Machi tiene una respuesta muy clara: «Porque somos gilipollas, así de simple. Porque el éxito está ligado de una manera absolutamente estúpida a eso, de la misma forma que al dinero y a la fama. El ser humano es banal». «El mundo es un lugar horriblemente bello —añade el joven director— y la única forma de huir de ese horror es aceptarlo. No hay que olvidar que nace de nosotros y para luchar contra él, tendríamos que luchar contra nosotros mismos, así que hay que aceptar que el horror existe».