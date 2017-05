Phoenix: Â«Mi personaje muestra el deterioro de la idea del hÃ©roeÂ»

«Antes de venir a Cannes le dije a mi novia que no iba a ser una gran experiencia, que estaba preparado para ser unánimemente rechazado. Nunca imaginé ganar», comentó Joaquin Phoenix al recibir el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cannes 2017. El intérprete fetiche de los cineastas James Gray y Paul Thomas Anderson se deja seducir por la realizadora escocesa Lynne Ramsay en su último filme «You Were Never Really Here». La cinta, premiada en Cannes a mejor guion y mejor actor, es una versión «millennial» de Taxi Driver. Un tipo que busca redimirse moralmente gracias una niña sometida a abuso sexual a quien quiere rescatar... «Taxi Driver es una de las películas que ha marcado mi carrera, una de las razones por las que yo me convertí en actor, en un particular tipo de actor. Estoy seguro de su influencia en las razones que me motivaron a rodar este filme, sin embargo, no fue una decisión consciente intentar copiar la interpretación de De Niro. En cualquier caso, yo pensaba que estábamos haciendo una comedia» admitió el actor durante la presentación de «You Were Never Really Here» a los medios en Cannes.

Phoenix ha dejado de ser el hermano pequeño de River para erigirse en uno de los líderes más carismáticos y difíciles de Hollywood. Joaquin es de los pocos que no se deja consumir por la máquina publicitaria de los estudios. Tal es el afán por romper estilos que le ha llevado a Cannes con una narración subversiva y feminista. «Todos caminamos con una armadura por la vida. Joe, mi personaje en el filme, demuestra cómo se ha deteriorado la idea del héroe. Nosotros lo llamamos la impotencia de la masculinidad. Al final, es la niña quien se salva a sí misma y no el hombre» explicó el actor que no pensaba en ganar. «Uno no trabaja para ganar premios, aunque reconozco que mi carrera hubiera sido muy distinta sin el reconocimiento de los galardones. Estoy agradecido, por supuesto, pero en una película lo más importante es que el director esté contento con el resultado de tu trabajo».

A sus 42 años, Phoenix nos regala un personaje cubierto de cicatrices, por dentro y por fuera, sin los elementos característicos de un héroe de Hollywood, es decir, que carga tripa y no un paquete al por mayor de abdominales. «Hemos querido evitar la típica imagen de este tipo de personaje: pelo corto, afeitado, fuerte. Joe es diferente. No tiene un nutricionista a mano ni seis horas al día para pasarlas en el gimnasio» terminó Phoenix.