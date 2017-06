Peter Dinklage, Tyrion en «Juego de Tronos»: «Un corto puede ser tan bueno como una película de Hollywood»

Peter Dinklage, conocido por intepretar a Tyrion Lannister en la exitosa serie «Juego de Tronos», ha estado en Barcelona para desvelar el secreto que contiene el cortometraje del que forma parte, «La vida nuestra», una película de 15 minutos que se ha rodado en Amsterdam, Sitges, Lloret de Mar y Tarragona. Patrocinado por la marca Estrella Damm y dirigido por Raúl Arévalo, el intérprete norteamericano ha respondido a varias preguntas durante un acto al que han asistido unas 300 personas.

En su alocución, se ha mostrado encantado de haber podido volver a España, de la que ahora conoce «recónditos rincones», para rodar una cinta en la que se narra una historia de amor y amistad en la que él ejerce de personaje de ficción que se aparece en sueños a uno de los protagonistas, al que da vida Álvaro Cervantes, para aconsejarle sobre su vida. El actor norteamericano ha destacado que no ha querido nunca que el «dinero dicte» sus elecciones de trabajo y ha sostenido que un corto puede ser tan bueno como una película de Hollywood.

Dinklage, que no ha hablado de la nueva temporada de «Juego de Tronos», ha dejado claro que ha sido «muy bonito» participar en una «película pequeña» pero de «talento» y sólo ha tenido buenas palabras para la «comunidad del cine español», que ha calificado de «muy apasionada». Asimismo, ha reconocido que como actor de «Juego de Tronos» ha podido conocer muchos sitios de España, no como un turista, y que le encanta la comida y la bebida de este país. «La suerte que se tiene como actor es que uno no va al Louvre o al Empire State, sino que ve los secretos mejor guardados».

Una cuestión política

Una de las cuestiones, que tenía que ver con el referéndum de Cataluña, le ha servido a Dinklage para poder indicar que se avergüenza del actual presidente norteamericano, Donald Trump, del que no ha pronunciado ni su nombre y que es «un placer» poder salir de allí de vez en cuando, a la vez que ha ironizado con que «es posible» que el resto del mundo les acabe «eliminando del mapa».

Sin embargo, también ha dejado claro que no habla de política de países con los que no está familiarizado y que no quiere «crear malentendidos». Lo que sí ha querido, antes de dar por finalizadas sus referencias a cuestiones políticas, es pronunciar un lacónico pero expresivo: «En nombre de mi país, lo siento».