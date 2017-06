Las pequeñas decisiones que pueden cambiarte la vida

Equivocarse al indicar una dirección a un transeúnte puede cambiarte la vida. «Por este error, este excéntrico personaje (Darío Grandinetti) se le presenta a Javier (Imanol Arias) y le dice que perdió el trabajo de su vida así que le reclama el sueldo», cuenta el director Lucas Figueroa, Premio Guinnes de los Récords por dirigir y producir el corto más premiado de la historia. Con esta premisa comienza «Despido procedente», una comedia en la que «está todo lo que a los argentinos les hace gracia de los españoles y a los españoles de los argentinos», es decir, el humor por comparación, especialmente lingüística. De hecho, alguien tendrá que explicarle al personaje interpretado por Imanol Arias qué es eso de «la concha de la lora».

La que parecía que sería la mejor semana de Javier, termina convirtiéndose en su peor pesadilla. «Javier es un expatriado de una multinacional española», comenta el director. «Está en Buenos Aires porque no consigue despedir a toda la gente que le piden», añade Arias. Durante los noventa minutos que dura el filme, este empresario se convertirá en una especie de detective para descubrir quién le persigue. «Terminará averiguando que quién le acecha es mucho más oscuro de lo que se esperaba», asegura Figueroa.

Todos estos errores insignificantes con catastróficas consecuencias llevarán a Javier a hacer un descubrimiento. «Cuando el hombre que gana 2.000 euros se baja con los pícaros a las cloacas del sistema es cuando los pícaros dejan de pensar en defenderse y ese hombre bueno se hace un pícaro importante», reflexiona Arias. «Los trabajadores dejan de buscar poder y disfrutan del plan tan excéntrico que han creado con su jefe», añade.

Porque sí, Javier es un buen tipo, pese a estar sumergido entre tiburones empresariales. «Los personajes tienen que tener que ver con las personas. Javier se esfuerza día a día en ser mejor pese a estar en un entorno empresarial en el que tiene que reflejar otra imagen. Cuando conocí a Imanol había tanta humanidad en él...», comenta el director. Parece que Arias y Javier no eran los únicos bonachones del rodaje: «Lucas es una gran persona y me lo ha demostrado en un momento muy importante de mi vida», añade Arias, quien vuelve a interpretar protagonista dos años después de «Anacleto: agente secreto». Junto a Javier, también estará Hugo Silva, encargado de mostrar la otra cara del mundo de los negocios con este empresario sin principios ni escrúpulos que lo único que quiere es ser el primero en todo.

Darío Grandinetti en «Despido procedente» - IRENE MERITXELL

«Todo sucedió un día en bañador», comenta Figueroa. Durante la celebración de los Premios Platino 2015 en Marbella, Imanol Arias se encontraba en la piscina. «Allí estaba Kate del Castillo con cuatro guardaspaldas, que ya había estado con ‘El Chapo’ y Sean Penn. También estaba Benicio del Toro y todos los galanes de Latinoamérica. Así que me quedé en una esquina. Pens ‘mejor que me vean como el actor mayor’», recuerda el actor de «Cuéntame». Pero no era el único sin pinta de galán de telenovela. «Fue entonces cuando vi a Lucas y me habló sobre el proyecto. Nos contratamos en traje de baño», bromea.