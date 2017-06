Hace poco que Netflix estrenó «Máquina de guerra». Aunque no haya tenido la reacción que se esperaba por parte de los suscriptores de la plataforma de streaming, sí que cambiado las conversaciones de los distintos trabajadores del Pentágono. «Todo el mundo en el Pentágono habla de la película», afirma Helene Cooper, corresponsal del «New York Times» en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en una entrevista en el podcast del medio estadounidense llamado «The Daily».

El telón de fondo de esta película es la guerra de Afganistán. Sin embargo, el Pentágono considera que «Máquina de guerra» no es una película bélica al uso. «Es una película muy anti-guerra de Afganistán. Si pensabas que los chicos se iban a ofender con ella, en realidad la aman», añadía Cooper. «Es alucinante para mí. Muchos de ellos han perdido amigos, compañeros y constantemente preguntan: '¿Por qué seguimos allí? ¿Por qué estamos luchando?' Pero al mismo tiempo, hay oficiales que dicen: 'Perdimos a mucha gente en Afganistán, perdimos mucha sangre y dinero en ese país y luego nos retiramos ¿Qué pasó?' Al mismo tiempo es una contradicción», comentaba.

«Máquina de guerra» es una sátira bélica basada en el libro «The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan de Michael Hastings». En el reparto, además de Brad Pitt, destacan nombres como Anthony Hayes («La luz entre los océanos»), John Magaro («Carol») o Anthony Michael Hall («Foxcatcher»).