Las películas imprescindibles que hay que ver según cada profesión

Llegan los Oscar y con ellos las populares listas de películas que hay que ver. Ya os recomendamos las favoritas de nuestros críticos para esta edición de los premios de la Academia de Hollywood. En esta ocasión la propuesta está categorizada por las profesiones (y los estudios) más populares en nuestro país. ¿Cuántas habéis visto?

Estudiante de Derecho

La película que sin duda debe ver cualquier futuro abogado es «Tiempo para matar» (1996) protagonizada por Matthew McConaughey. La cinta recoge las tensiones raciales que sufre una tranquila localidad sureña de Mississippi cuando dos jóvenes blancos violan a una niña negra de 10 años y el dilema que surge cuando su padre se toma la justicia por su mano y mata a los violadores de la pequeña. Si te quedas con ganas de más también puedes ver «Matar a un ruiseñor», «Algunos hombres buenos» y «Filadelfia».

Estudiante de Literatura

No hay estudiante de esta carrera que no haya disfrutado viendo «El club de los poetas muertos» (1989). ¿Quién podría lograr que unos adolescentes se interesasen por la poesía? Sólo Robin Williams, protagonista absoluto que ejerce de excéntrico maestro que inculca a sus alumnos la pasión por este arte. Cuando termines de verla no podrás quitarte de la cabeza la frase: «Oh capitán, mi capitán», y «carpe diem» se convertirá en tu nuevo mantra. También puedes ver: «Sentido y sensibilidad», «Midnight in Paris» y «Kill Your Darlings».

Estudiante de Ciencias Económicas y Empresariales

si quieres descubrir la cara menos amable de los negocios debes ver «El lobo de Wall Street» (2013). Una película que recoge la vida de Jordan Belfort, corredor de bolsa que pasó 22 meses en prisión por defraudar a sus inversores. Es la mejor cinta si quieres discutir con tus compañeros sobre ética empresarial, inteligencia emocional y, poder y liderazgo. Desde Uniplaces, también te recomendamos: «El Padrino», «La Red Social» y «La gran apuesta».

Estudiantes de Medicina

«Siempre Alice» (2014). Alice es una reconocida profesora de neurolinguística de la Universidad de Columbia que es diagnosticada de Alzheimer. Más allá de representar los primeros lapsos de memoria y el posterior desconocimiento de rostros familiares, muestra la angustia que causa esta aplastante enfermedad entre los miembros de la familia. Otros filmes con los que disfrutarás si estudias medicina son: «Contagio», «Alguien voló sobre el nido del cuco» y «Memento».

Estudiantes de Historia

«La lista de Schindler» (1993), cuenta la vida de Oskar Schindler, empresario alemán que salvó la vida de alrededor de 1100 judíos polacos durante el Holocausto. Es una película desgarradora que, a la vez, nos muestra el lado más humano y la esperanza. «Elizabeth», «Salvar al soldado Ryan» y «Gladiator», son otros filmes con los que descubrirás un poco de historia.

Estudiante de Periodismo

«Spotlight» (2015), ganadora del Oscar a mejor película, recoge una de las investigaciones periodísticas más relevantes de los últimos años que destapó el encubrimiento por parte de la Iglesia de abusos sexuales a menores. También te pueden interesar: «Gracias por fumar», «Todos los hombres del presidente» y «Ciudadano Kane».

Estudiante de moda

«El diablo viste de Prada» (2006). Andy Sachs (Anne Hathaway) aterriza en el trabajo más deseado por los amantes de la moda: asistente personal de Miranda Priestley (Meryl Streep), quien no se lo pondrá fácil. La cinta se ha convertido en una película de culto gracias a su imponente vestuario. Si te gusta el mundo de la moda también te recomendamos: «El gran Gatsby», «Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel» y «Sexo en Nueva York».

Estudiante de ingeniería:

La lista, realizada por Uniplaces.es se cierra con «Marte» (2015), que cuenta la historia de Mark Watney, astronauta de la NASA que queda atrapado en el planeta rojo. Mark es ingeniero mecánico y botánico, lo que le permitirá sobrevivir hasta que pueda rescatarle el resto de su tripulación. Seguramente también te interesen: «Apolo XIII», «Gravity» y «Star Trek».