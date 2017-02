Las películas favoritas a los Goya llegan en números rojos

Tres thrillers, un drama y una película fantástica. La diversidad de géneros brilla en las cintas que concurren este año en la categoría reina de los premios Goya. Y, en sintonía, también lo hacen sus presupuestos.

El coste medio de una cinta española se sitúa en 1,6 millones de euros, según la Fapae. La única de las nominadas que se ajusta a esta cifra es «Tarde para la ira», que a pesar de su condición de favorita en la gala de esta noche todavía no ha visto beneficios. Con un presupuesto de casi dos millones de euros y 11 nominaciones de la Academia, no solo aspira a lograr más de un «cabezón» sino también a mejorar sus números en taquilla. Aprovechando el tirón del debut tras las cámaras de Raúl Arévalo, la distribuidora ha anunciado que desde este viernes la película podrá verse de nuevo en la gran pantalla, donde irán aumentando progresivamente el número de copias hasta las 150 salas y así reducir los 90.000 euros de pérdidas. Una victoria en los Goya daría al filme una segunda vida, en prestigio y, cómo no, en una siempre agradecida inyección económica.

Al otro lado del espectro, «Un monstruo viene a verme» de Juan Antonio Bayona, que como viene haciendo desde el «El orfanato», ha vuelto a demostrar que el reconocimiento también puede ir de la mano de la taquilla. Con una recaudación de más de 26 millones, lidera la taquilla española y deja atrás los 25 millones de inversión gracias también al impulso de su proyección internacional, logrando diez millones de beneficios. Con doce candidaturas, es la película más nominada de la 31 edición de los Goya pero su premio, salvo sorpresa y unas cuantas menciones, es la rentabilidad.

Sigue la estela de Bayona «Julieta», que, a pesar de haber sido la fallida elección de la Academia para representar a España en los Oscar, ha tenido un pobre recorrido en el país. Sin embargo, y pese a los 9,3 millones en los que Fapae cifra su presupuesto, la cinta de Pedro Almodóvar se ha redimido a nivel internacional, donde según el Ministerio ha multiplicado por ocho su recaudación, logrando más de 17 millones de beneficio.

Rendimiento del que no han hecho gala las otras dos nominadas. Con un presupuesto similar de entre los cuatro y cinco millones de euros, «Que Dios nos perdone», de Rodrigo Sorogoyen, y «El hombre de las mil caras», de Alberto Rodríguez, no han conseguido sacar rentabilidad a sus constantes menciones en el circuito de premios previo a los Goya.

Además de la diversidad, Ramón Colom, presidente de Fapae, destaca la dinámica en la que ha entrado el cine español: «Continúa la tendencia de reconciliación entre espectadores y películas, y eso es bueno», asegura a ABC.

Y a pesar de que la industria parece cada vez más revitalizada, ya que el presupuesto medio de las cintas españolas ha aumentado ligeramente respecto a 2015, aunque todavía no alcanza las cifras de hace siete años, una victoria esta noche sería celebrada por todas las candidatas. Por ser una muesca más en el palmarés o un simple consuelo para endulzar un pobre resultado en taquilla.