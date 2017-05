Pedro AlmodÃ³var planta cara a Netflix desde el jurado de Cannes

El Festival de Cannes apenas comienza y polémica ya se ha desatado. Durante la conferencia de prensa, en la que se presentaba el jurado a los medios, su presidente, el español Pedro Almodóvar, aseguró que todas las películas que se presentan en Cannes deben ser proyectadas en los cines. Sus palabras no serian fuente de debate de no estar la plataforma Netflix involucrada en una titánica lucha contra los dirigentes del cine francés.

Varias películas que están en competición en Cannes no van a estrenarse en los cines y sí directamente en la televisión, como son el caso de «Okja» del surcoreano Bong Joon-ho y «The Meyerowitz Stories» de Noah Baumbach con Ben Stiller de protagonista. «Creo que la Palma de Oro debería entregarse a un filme que se ha estrenado en las salas de cine. Esto no significa que yo no este abierto a celebrar las nuevas tecnologías, sin embargo, mientras viva pelearé por el hipnótico hechizo que provoca el cine en el espectador», explicó el cineasta manchego en su primera aparición al frente del Jurado del 70 Festival Internacional de Cannes.

Sus palabras echan leña al fue sobre la controversia que ha despertado la aparición de Netflix como productor de dos películas en la selección de la competición oficial. «Personalmente considero una gran paradoja si la Palma de Oro o cualquier otro premio se da a una película que no puede llegar a estrenarse en el cine», expresó.

Netflix ha decidido que ninguna de sus dos películas presentadas en competición en Cannes no se estrenaran en ningún cine, «Okja» y «The Meyerowitz Stories» llegarán directamente a sus clientes por televisión, ordenador o teléfono desde su plataforma. Pedro Almodóvar encontró cierta división entre los miembros de su jurado porque el actor Will Smith, que próximamente estrenará en Netflix la cinta «Bright», no estuvo de acuerdo. «En mi familia Netflix no ha tenido ningún impacto a la hora de ir al cine. Netflix ha sido una ventaja absoluta para mí, ahora mis hijos tienen la oportunidad de ver películas que de otro modo nunca verían».