Paula Becker, una existencia entre el cielo y la tierra

Paula Becker (1876-1907) vivió entre el cielo y la tierra. Le costaba plegar las alas, pero necesitaba el tacto del suelo firme para despegar. Ahí, en el terreno, las cosas no eran fáciles. La artista tuvo que enfrentarse a su tiempo y al canon de la época para poder desarrollar su pintura. Luchó mucho, siempre empujada por la certeza de que encontraría un lugar (físico, espiritual) en el que poder dar rienda suelta a su pincel. A principios del siglo XX esa suerte de paraíso tenía un nombre muy concreto: París. Allí huyó varias veces a lo largo de su vida, en esos momentos en los que Worpswede, una colonia de artistas situada en Bremen en la que vivía con su marido, el también pintor Otto Modersohn, se convertía en jaula.

Aunque solo vendió un cuadro antes de morir, tenía esa intuición que solo los genios tocados por una varita invisible sienten: la de que su arte tenía un valor intrínseco que no respondía a las exigencias de los compradores, la de que el tiempo le daría la razón. En 1906, en uno de esos momentos de asfixia existencial, la pintora decidió romper definitivamente con su marido y marchar a París. Desde allí, mandó una carta a una amiga en la que se escondía una hermosa premonición: «Ya veréis. Ahora, en libertad, podré llegar a ser algo. Casi creo que llegará en este año».

Entonces, en Francia se estaba viviendo un momento de éxtasis artístico. «Era una ciudad que se había convertido, sin duda, en la capital del arte. Desde el movimiento impresionista, era un foco en ebullición constante de propuestas artísticas, tanto plásticas como literarias: desde Rimbaud, Verlaine o Mallarmé hasta Jarry o Apollinaire, de los simbolistas, los puntillistas, los fauves, Van Gogh y Cézanne, hasta Rodin, Picasso y el cubismo», explica Alberto Ruiz de Samaniego, doctor en Filosofía y especialista en Arte Contemporáneo.

Retrato del poeta Rainer Maria Rilke, por Paula Becker

Allí, Paula Becker pudo experimentar con su pintura, liberada ya del canon realista de Worpswede. Entró en contacto con la obra de Bornard, Matisse, Cézanne, Gauguin y halló en ellos la inspiración que la convirtió en una artista profundamente original. Cuando encontraba el ambiente adecuado era una pintora incansable, desplegaba el vuelo. De hecho, en tan solo 14 años de trayectoria artística (1893-1907) alumbró más de 750 pinturas y un millar de dibujos.

De los artistas que emergieron de la colonia de Worpswede, fue la más innovadora, la que mejor ha resistido el paso del tiempo. «Dentro del colectivo, Paula Becker es posiblemente una de las artistas más personales y sugerentes, el propio y conocido retrato que hizo de Rainer Maria Rilke así lo acredita», afirma Ruiz de Samaniego.

Aunque en París había encontrado encontrado ese lugar donde pintar sin descanso, añoraba la tierra, la calidez y la seguridad del hogar. Antes de regresar por última vez a Worpswede junto a Otto, escribió esto a su amiga Clara Rilke-Westhoff:

«Voy a regresar a mi antigua vida con algunos cambios. Yo también he cambiado, soy más independiente y no estoy ya llena de ilusiones. [...] Mi libertad me llevaría a perderme a mí misma. Y yo quiero llegar a crear algo propio. Si mi comportamiento es valiente, lo dirá el futuro. Lo más importante: sosiego para el trabajo, y donde mejor lo encuentro es al lado de Otto Modersohn».

Autorretrato de Paula Becker durante su embarazo

Como decíamos, Paula vivía entre el cielo y la tierra, en una constante indefinición fruto de dos pulsiones condenadas a chocar: el deseo de libertad y el de formar una familia junto a su marido. No resulta extraño que cultivase tanto el género del autorretrato: esa búsqueda de sí misma a través del color que tanto nos cuenta de sus estados de ánimo y de su personalidad. Al final, murió cuando había dado un paso fundamental en esa travesía que fue su vida: no pudo sobrevivir al sobreparto de su primera hija.